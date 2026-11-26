El caso de la representante Verónica Estrada, por sus presuntos títulos falsos, acaba de entrar al Consejo de Estado. El alto tribunal admitió la demanda de pérdida de investidura contra la congresista este 26 de noviembre, mismo día en que la Comisión Ética de la Cámara abrió la investigación formal en contra de la parlamentaria antioqueña.



La razón por la que fue admitida la demanda es porque el Consejo considera que están los requisitos necesarios para emprender el estudio del caso. El ciudadano que instauró el recurso ante el tribunal dice que Estrada podría haber violado tres causales previstas en la Constitución Política y dos de la ley por la cual se expidió el reglamento del Congreso de la República. Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado será el responsable de establecer si, en efecto, Estrada violó estas causales que podrían ameritar que pierda su rol como congresista, del cual tomó posesión el pasado 20 de julio de 2026.

El documento de la demanda también señala que la representante Estrada fue empleada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pese a que contaba con supuestos diplomas falsos. Para ese entonces, la Dirección estaba a cargo de Luis Eduardo Llinás Chica. El trabajo de Estrada consistía en apoyar la elaboración de estudios, lineamientos, políticas de control y fiscalización del sector minero.

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Verónica Estrada Holguín entró al Congreso de la República con 27 años, al haber estado en la lista cerrada del Pacto Histórico, por lo que llegó a representar en Cámara al departamento de Antioquia. Una vez tomó posesión del cargo, la congresista nombró el 4 de agosto al señor Luis Eduardo Llinás Chica como asesor grado III en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Para el ciudadano demandante, esto podría representar una supuesta retribución por el contrato que Estrada tuvo en la Dian.



En ese sentido, el Consejo de Estado no solo estudiará el asunto de los títulos, también si en el caso estarían configuradas las causales de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y la indebida destinación de dineros. Quien estará al frente de esta investigación será el magistrado ponente Fredy Ibarra, togado que estudiará el caso para tomar una determinación de fondo.



Este 26 de noviembre se hizo apertura de una investigación formal desde la Comisión de Ética en la Cámara de Representantes. El encargado como congresista ponente será Mauricio Toro. En un auto, no solo se ordena la apertura del proceso, sino que también se decreta la práctica de pruebas, por lo que se ofició a la Universidad Nacional y al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) para que suministren los documentos solicitados desde el Capitolio. Estos dos procesos se suman al que también lleva la Procuraduría General, que suspendió provisionalmente a Estrada durante tres meses, sin derecho a remuneración. (Lea más aquí: Abren investigación ética en la Cámara contra Verónica Estrada por presunta falsificación de títulos)

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Con reportería de Rocío Franco

María Paula Rodríguez Rozo

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