Isabel Urrutia, exministra y deportista olímpica, acusada por presunto direccionamiento de contratos

La exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con la contratación de un sistema tecnológico para validar el ingreso de aficionados a los estadios de fútbol en Colombia. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló acusación contra la exfuncionaria por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. La investigación está relacionada con un convenio interadministrativo celebrado con Aldesarrollo por un valor superior a los 4.950 millones de pesos.



Según la Fiscalía, Urrutia habría recurrido a la contratación directa para encargar el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional y del proceso de acceso a los escenarios deportivos, sin cumplir las disposiciones que exigían garantizar la pluralidad de oferentes.

La herramienta tecnológica tenía como propósito asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los estadios y verificar sus antecedentes. De esta manera, se buscaba restringir el acceso de las personas que tuvieran algún impedimento para ingresar a estos espacios.

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¿Cuáles son las presuntas irregularidades en la contratación?

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, la contratación habría condicionado a Aldesarrollo a subcontratar a una particular específica, con quien, al parecer, ya se habría acordado previamente la ejecución de la iniciativa.

La Fiscalía también identificó posibles irregularidades durante la etapa precontractual. Entre ellas, señaló la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para determinar el valor del convenio y los costos de las actividades que se pretendían desarrollar.

Otro de los señalamientos contra la entonces ministra está relacionado con las advertencias que habrían realizado los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte. Según el ente acusador, los funcionarios alertaron sobre posibles vicios e ilegalidades en diferentes trámites previos a la contratación.

Pese a estas observaciones, Urrutia habría continuado con el proceso y suscribió el convenio interadministrativo el 30 de diciembre de 2022.

Adicionalmente, la Fiscalía encontró presuntas falsedades en documentos públicos con vocación probatoria. Según la investigación, tanto en los estudios previos como en el acto administrativo de justificación se habrían consignado hechos que no correspondían con la verdad.

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¿Quién es María Isabel Urrutia?

María Isabel Urrutia Ocoró es una de las figuras más reconocidas del deporte colombiano. Su trayectoria en el levantamiento de pesas la llevó a convertirse en la primera deportista del país en conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

La hazaña ocurrió en Sídney 2000, cuando se impuso en la categoría de los 75 kilogramos de la halterofilia. Este resultado marcó un hito para Colombia en las justas deportivas y consolidó su nombre en la historia del deporte nacional.

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Años después, Urrutia incursionó en la política y llegó al Congreso de la República, donde fue representante a la Cámara durante dos periodos. Posteriormente, el 11 de agosto de 2022, asumió como ministra del Deporte durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Su paso por esa cartera terminó en febrero de 2023, cuando el mandatario anunció su salida del Gobierno.



Con la formulación de acusación conocida este 6 de noviembre de 2026, el proceso judicial avanza hacia la etapa de juicio, en la que deberá responder por los señalamientos de la Fiscalía. La acusación no constituye una declaración de culpabilidad y será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad.

María Paula Rodríguez Rozo

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