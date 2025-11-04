Nuevo video y testimonio clave en el asesinato de Juan Esteban Moreno: ¿quién es el hombre de negro?

“Yo desde arriba gritaba: no más, no más”, así recordó Emperatriz Carreño, habitante de una casa de Chapinero, quien es una testigo clave de la golpiza contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes quien fue atacado brutalmente tras salir de una fiesta de Halloween en el sector de Chapinero durante la madrugada del 31 de octubre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Le recomendamos: Así fueron últimos minutos de Jaime Esteban Moreno en discoteca de Bogotá antes de fuerte golpiza)

Por el asesinato de Moreno, la Fiscalía legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, otro estudiante de los Andes, quien ese día tenía su rostro pintado de rojo. Jaime Esteban y un amigo se encontraban en la discoteca Before Club, ubicada en la Avenida Caracas con Calle 63. Hacia las 3:05 de la mañana, salieron del lugar y pasaron por un local comercial Oxxo, cercano a la calle 64. Solo nueve minutos después, de acuerdo con el relato de su amigo, comenzó la disputa.



Justo al frente del Instituto Incap, el testimonio indica que Jaime y su amigo fueron confrontados. Un hombre, con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro, le propinó el primer puño a Jaime por la espalda, a la altura de la nuca. El joven estudiante cayó inmediatamente al piso.



Al lugar llegó otro hombre para golpear a Jaime. Lo acompañaban dos mujeres disfrazadas: "Era él. Él era el de la discoteca", decían. Aunque por un momento la pelea paró y Moreno siguió su camino con su amigo, más adelante los vuelven a atacar. En videos obtenidos por Noticias Caracol se observa cuando un hombre vestido de negro, le da un golpe por la espalda a Moreno, quien cae al suelo. Luego, los señalados huyen.

Publicidad

(También: Revelan nuevo video y testimonio clave de golpiza a Jaime Esteban Moreno: "Luchó por su vida")



Lo que dijo la testigo clave del ataque a Jaime Esteban Moreno

En la esquina donde Jaime recibió los golpes mortales, vive Emperatriz Carreño, una testigo clave que presenció la agresión desde su ventana. Relató que vio a Jaime golpeándose con un joven vestido de negro (diferente al que tenía el rostro pintado de rojo). Ella detalló el golpe que hizo caer a Jaime: "Ese muchacho de negro le da un golpe así... Jaime Esteban cae, pierde el equilibrio, él cae contra la puerta aquí y él se pega aquí contra esto".

Ella, junto con el amigo de Jaime, gritaba: "No más". Emperatriz describió la impactante escena de las heridas: "Él se rompió la cabeza por este lado que fue por donde se pegó y eran borbotones de sangre, borbotones de sangre. Caían, caían de su boca, todo iba por acá". Ella envió un mensaje a la familia, asegurando que está a su disposición y que él "luchó mucho por su vida".

Publicidad

La ayuda llegó minutos después. Un reciclador que pasaba por la zona corrió al Hospital de Chapinero, a solo dos cuadras, para pedir auxilio. A las 3:36 de la mañana, un vigilante llamó a la Policía. Finalmente, a las 3:45 a.m. llegó una patrulla de la Policía que trasladó a Jaime, ya inconsciente, al hospital en el mismo vehículo.

(Además: Esta era la vida de Jaime Esteban Moreno, joven asesinado tras salir de una fiesta de Halloween)



Dolor por la muerte de Jaime Esteban y búsqueda del hombre de negro

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, los allegados de Jaime Esteban Moreno le dieron el último adiós. Su familia lo recordó como un joven tranquilo, de personalidad única y comprometido con su estudio. Insisten en que esperan que este hecho no quede impune y que la justicia haga lo que debe.

Su tío Luis Alfonso Jaramillo comentó que se enteraron del suceso a las 5 de la mañana luego de que la madre de Jaime estuviera toda la

noche pendiente de él, ya que debía llegar alrededor de las 3:00 o 3:30 a. m.. Recibieron la llamada directamente del Hospital de Chapinero.

Su hermano menor, David, recordó a Jaime como la persona que más amó. "Fue incondicional, me tapó todo lo que le tuve que tapar a mis papás, me acompañó en todo," expresó David. Señaló que Jaime, quien cursaba séptimo semestre de ingeniería de sistemas, soñaba con irse de intercambio.

Publicidad

David describió a su hermano como "muy, muy tranquilo, absurdamente tranquilo". Contó que Jaime era hincha de Santa Fe y que en el velorio le pusieron sus bufandas y su bandera. Además, era apasionado por los videojuegos y el fútbol.

Por ahora, las autoridades están investigando qué pasó en el bar y qué detonó la agresión a Jaime Esteban. También buscan al hombre vestido de negro, a quien señalan los testigos de ser el principal agresor del estudiante de Los Andes. En videos de cámaras de seguridad quedaron algunas imágenes que hoy son importantes para hallarlo.

Publicidad

Se investiga, entre otras cosas, la relación de este hombre de negro con Juan Carlos Suárez, si ya había una rencilla contra Moreno y si las dos mujeres que estaban en el lugar son cercanas a la persona que hoy es buscada.

NOTICIAS CARACOL