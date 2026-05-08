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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Gobierno Nacional pide suspender capturas de 29 integrantes del Clan del Golfo: ¿qué implica?

Gobierno Nacional pide suspender capturas de 29 integrantes del Clan del Golfo: ¿qué implica?

Se reveló una resolución en la que el Gobierno Nacional pide suspender las órdenes de captura de 29 integrantes de la organización criminal Clan del Golfo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de may, 2026
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Gobierno Nacional pide suspender capturas de 29 integrantes del Clan del Golfo: ¿qué implica?
Imagen de referencia.
Archivo

Este viernes, el Gobierno Nacional pidió suspender las capturas de 29 integrantes de la organización criminal Clan del Golfo, también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Urabeños. Entre las capturas que piden suspender se encuentra la de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.

"El Clan del Golfo se dedica principalmente al tráfico transnacional de drogas. El grupo controla territorios y regula o dirige el mercado de la pasta base de coca, escoltando cargamentos a lo largo de corredores de tráfico, asegurando el acceso a laboratorios de procesamiento y proveyendo almacenamiento y servicios de envío en las regiones costeras y fronterizas", se lee en la página de Insight Crime, fundación dedicada al estudio y análisis del crimen organizado.

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