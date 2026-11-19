La representante a la Cámara por Antioquia Verónica Estrada, del partido Pacto Histórico, fue denunciada por una presunta falsedad en documento público y fraude procesal, esto relacionado con su título de pregrado de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, y de su tarjeta profesional. La hoy congresista presentó un diploma que no corresponden con los que son expedidos por la universidad y no aparece en los registros como egresada.



La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, denunció en su momento a Juliana Guerrero, quien después fue condenada por el delito de fraude procesal tras falsificar sus títulos universitarios para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro. Pedraza también investigó los documentos de Estrada y habló sobre este nuevo caso de presuntos títulos falsos durante la administración pasada, ya que la congresista por Antioquia tuvo un contrato con la Dian en 2025 por un valor de $78 millones.

"Aquí la responsabilidad es fundamentalmente del partido político. ¿Cómo es posible que hayan decidido avalar a la representante Verónica (Estrada) después de que ella tenía, por lo que también estoy viendo en redes sociales, al parecer un proceso penal por falsificación de su tarjeta profesional? Obviamente la Universidad Nacional es muy difícil que pueda estar revisando quién hace con Canva una imagen de sus diplomas, pero aquí la responsabilidad fundamental está en cabeza del proyecto político del Pacto Histórico", comenzó diciendo Pedraza.

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La senadora explicó que los delitos en los que habría incurrido Estrada son falsedad en documento público, por el título de pregrado y la tarjeta profesional, y fraude procesal por la firma de un contrato con la Dian sin cumplir con los requisitos de ley. "Esto es una situación demasiado grave y yo pues me atrevo a ponerle política a esta conversación. Es claro que esta es la curul que le pertenecía al exdirector de la Dian porque lamentablemente al parecer en las listas del Pacto Histórico, partido al que no pertenezco, lo que empezó a ocurrir fue que los poderosos de los puestos y de los contratos lanzaron sus candidatos en la lista cerrada para ponerles sus propios votos", añadió Pedraza.



Jennifer Pedraza explicó que la situación alrededor de Verónica Estrada inició luego de una intervención en el Congreso por parte de la representante que evidenció "falta de rigor". En ese momento se encontraba en canciller Omar Bula, quien de acuerdo con una investigación de Casa Macondo, también presento irregularidades en su hoja de vida, por lo que la senadora resalta de "indignante" y "transversal" las irregularidades en los títulos para acceder a contratos o cargos públicos. "En el gobierno de Petro y en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Nosotros también hemos destapado como la ministra de las Culturas, Paola Holguín, presentó dos maestrías en sus redes sociales cuyo título también es inexistente (...) A raíz de esta intervención de la representante Verónica (Estrada), obviamente surgen un montón de cuestionamientos e iniciamos con nuestra revisión", agregó.



El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) indicó en una resolución "que denegó en primera instancia la expedición de Matrícula Profesional a LUZ VERONICA ESTRADA HOLGUIN", debido a que luego de que ella solicitara su tarjeta profesional y la entidad hiciera la validación de los documentos no se encontró que se hubiera egresado del programa, ni figuraba en la base de egresados de la Universidad Nacional. Por su parte, Verónica Botero Fernández, entonces decana de la facultad de Minas de la Universidad Nacional, aseguró que su firma no coincide en el diploma presentado por Estrada y que sospechó de su preparación real al hablar de los minerales en la forma en la que lo ha hecho.

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La senadora Pedraza explicó que tras las revelaciones la investigación tendrá que pasar a la Corte Suprema de Justicia. "Verónica, la representante del Pacto Histórico por Antioquia, tiene que renunciar a su curul, no tiene ningún tipo de presentación que ella siga ostentando un fuero, que ella siga siendo representante del pueblo antioqueño, que se esmera y que se esfuerza para salir adelante como para que ella no siga ocupando su espacio", enfatizó.

La Universidad Nacional dio a conocer que "ante la circulación pública de un documento presentado como un acta de grado expedida", no encontraron "registros que acreditaran la condición de egresada de la señora Luz Verónica Estrada Holguín del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia". Asimismo, la institución "estableció que la copia del registro de diplomas presentada para verificación no había sido expedida por la Universidad en dicha sede" y que "presentó la denuncia correspondiente y continuará impulsando su trámite ante las autoridades competentes".

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