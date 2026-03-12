¿Qué pasará con curules de Wadith Manzur y Karen Manrique tras ser capturados por caso UNGRD?

Los reelectos congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique fueron capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia, en medio del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

El tribunal pidió al Congreso que suspenda a los acusados de sus cargos mientras se desarrolla el juicio, que también se llevará a cabo contra Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, aunque ellos lo afrontarán en libertad. (Lea también: Videos muestran a protagonistas del escándalo de la UNGRD en reuniones en el Ministerio de Hacienda)



¿Por qué les dieron avales para postularse en elecciones legislativas?

En el caso de Wadith Manzur, Juan Pablo Cepero, veedor nacional del Partido Conservador, explicó en Noticias Caracol que una persona “que no ha sido condenada ni tiene condena en firme, está siendo investigada y tiene obligación de inscribirse por el mismo partido, el partido no puede negarles ese aval porque le estaría violando su derecho a ser elegido”.

Sin embargo, señaló que tiene la competencia, como veedor, de “suspenderlo” una vez conozca el escrito de acusación contra el senador, ya que “existe una acusación”. (Lea también: Estas fueron las votaciones de los congresistas capturados por su vínculo al caso UNGRD)



¿Por qué el Partido Conservador le concedió el aval a Wadith Manzur, pese a estar envuelto en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD)? Esto respondió en #NoticiasCaracolEnVivo Juan Pablo Cepero, veedor nacional de la bancada. “Yo no estoy defendiendo… pic.twitter.com/odKX3XMNSk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 12, 2026

No obstante, para el analista Gabriel Cifuentes cuestionó al partido porque “las curules no son de las personas sino de los partidos, y son los partidos los que otorgan avales a los candidatos y a los congresistas. Aquí sí hay como un doble nivel de reproche. El primer nivel es que no tengan pronunciamientos fuertes, incluso pronunciamientos de apoyo a las investigaciones judiciales, porque en últimas esto termina también manchando el partido”.

“Y lo segundo es cuestionarse cuáles son los criterios que se están utilizando al interior de estos partidos para ejercer un mínimo control antes de dar un aval que pueda resultar incluso en personas que están siendo investigadas y frente a cuyas actuaciones hay serias dudas”, afirmó, recalcando que “los partidos también tienen la capacidad de vetar o de no dar avales a personas que estén investigadas o sobre las cuales recaigan dudas frente a la posible comisión de delitos tan graves como son los delitos contra la administración pública”.



¿Wadith Manzur y Karen Manrique podrán ser remplazados en el Congreso?

El analista explica que “la Constitución regula situaciones como la que estamos viendo en este momento. El artículo 134 de la Constitución, el acto legislativo 2 de 2015, establecen que en el caso de faltas absolutas o temporales, en casos en donde haya investigaciones por hechos contra la administración pública, delitos de corrupción, no se podrán aplicar los reemplazos que por regla general los partidos pueden proponer”.

“Es decir, aunque todavía no hay una sentencia en firme, el Partido Conservador, que es el dueño de la curul, en el caso de Wadith Manzur, no podría tener un remplazo en el Congreso y automáticamente durante la suspensión perdería de facto una curul. Esto implica que si para el 20 de julio, cuando se posesiona el nuevo Congreso, el senador Wadith y la representante Karen Manrique siguen cobijados con medida de aseguramiento no podrían posesionarse como congresistas de la República”, añade.

Subraya que “mientras estén privados de la libertad no puede haber reemplazo de la curul que dejan” y “todavía no se puede aplicar la silla vacía, porque no hay una condena en firme”.

El expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, detalló que la silla vacía es una sanción que, “como en este caso, estar investigado y enjuiciado por delitos como el cohecho, la ley y la Constitución dispusieron que pierda su curul” y “quien le sigue en turno no es llamado a reemplazarlo, no se sustituye, sino que queda la corporación con un miembro menos”.

Cifuentes aclara que cuando “hay una suspensión definitiva o temporal, la regla general es que pueda haber un reemplazo y que el reemplazo sea el siguiente en la votación. Sin embargo, la misma Constitución establece que en los casos en los cuales la falta temporal se deba por una investigación o una orden judicial relacionada con delitos contra la administración pública, que son los delitos por los cuales están siendo investigados, no podría frente a la suspensión darse la figura del reemplazo. Y eso tiene un efecto además político porque no puede ser reemplazado, pero no afecta el quórum. Es decir, esa curul que se queda vacía igual se contabiliza para efectos del quórum y de las mayorías en el Congreso”.

Entretanto, Arrubla indica que aunque Karen Manrique fue elegida por una curul de paz, a ella también se le puede aplicar la silla vacía.

¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique tras ser capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia? En diálogo con #NoticiasCaracolEnVivo el expresidente del alto tribunal, Jaime Arrubla, explicó qué procedimiento se aplica en este tipo de casos.



Siga la… pic.twitter.com/H0kvaUFrVG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 12, 2026

