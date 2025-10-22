En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / VIDEO| Millonaria incautación: capturan a hombres con 28 lingotes de oro avaluados en $15.5 millones

VIDEO| Millonaria incautación: capturan a hombres con 28 lingotes de oro avaluados en $15.5 millones

En Colombia, dos hombres fueron detenidos cargando 28 lingotes de oro que se encontraban escondidos en el tanque del vehículo en el que se transportaban. Así fue la millonaria incautación.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Noticias Caracol (13).jpg
Estos preciados lingotes quedaron bajo custodia del Banco de la República. -
Foto: Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad