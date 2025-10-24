Fallece actriz de la reconocida serie ‘9-1-1: Nashville' a sus 23 años: esto es lo que se sabe

El mundo del entretenimiento ha recibido con profundo pesar la confirmación del fallecimiento de la actriz Isabelle Tate, conocida por su participación en la serie de la cadena ABC '9-1-1: Nashville'. La artista, quien tenía tan solo 23 años de edad, murió el pasado 19 de octubre.

La causa de su deceso, revelada este jueves por su agencia de talentos, McCray Agency, fue una “forma rara de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth”. En un comunicado publicado a través de Instagram story, la agencia indicó que Tate falleció "pacíficamente". Una fuente cercana al medio TMZ precisó que la joven murió mientras dormía.



¿De qué murió Isabelle Tate?

De acuerdo con la asociación Charcot-Marie-Tooth, CMTA por sus siglas en inglés, es una enfermedad catalogada como rara, que afecta a múltiples sistemas y órganos, y se caracteriza por ser progresiva y de por vida. Esta condición neuromuscular provoca debilidad y atrofia muscular, especialmente en brazos y piernas, además de pérdida sensorial y otras complicaciones. Estos síntomas a menudo complican actividades diarias fundamentales como caminar, mantener el equilibrio y el uso manual. Según reportes, la enfermedad había llevado a Isabelle Tate a una silla de ruedas. El agente de la actriz mencionó que la enfermedad afectaba primariamente sus piernas, pero también podía impactar los pulmones y el corazón



¿Cómo fue la participación de Isabelle Tate en '9-1-1: Nashville'?

A pesar de su corta edad y del reciente inicio de su carrera en la televisión, Isabelle Tate ya había logrado un conseguir un papel en una serie bastante reconocida. Tate obtuvo su primer gran trabajo al ser seleccionada para el piloto de “9-1-1: Nashville”. Ella misma disfrutó mucho de la experiencia, según reportó la McCray Agency.

La serie, una producción de Ryan Murphy, es el más reciente spinoff de la popular franquicia “9-1-1”, que narra las vidas de los socorristas en diversas ciudades de Estados Unidos. El elenco de “9-1-1: Nashville” incluye a figuras reconocidas como Chris O’Donnell, LeAnn Rimes y Hunter McVey. Tate interpretó al personaje de Julie, una mujer que asiste a una despedida de soltera y que comparte una escena con el personaje Blue, interpretado por Hunter McVey.



En señal de luto y reconocimiento, la producción del programa incluirá una tarjeta "en memoria" dedicada a Tate al final del episodio que se emitirá la próxima semana. Isabelle Tate, quien nació y creció en Nashville, es recordada como una persona de “fuego” y una “luchadora”. Se la describió como “el alma de la fiesta” y una persona que "nunca ponía excusas por el hecho de que pudiera tener una discapacidad en comparación con otros”.

La familia ha solicitado respetuosamente privacidad para afrontar esta “pérdida repentina e impactante”. La muerte de Isabelle Tate, una joven actriz a quien describieron con un espíritu indomable, marca una triste pérdida para los seguidores de Nashville y el mundo del espectáculo.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL