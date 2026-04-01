Memes que dejó el lanzamiento de Artemis II, la misión de la Nasa para regresar a la Luna

El lanzamiento de Artemis II, la nueva misión de la NASA que pretende llevar al humano a la Luna, fue el gran evento de este 1 de abril y, sin duda, será un hecho que quedará en la historia. En redes sociales hubo todo tipo de reacciones ante este evento que promete llevar cada vez más lejos al ser humano.

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El evento se llevó a cabo a las 6:35 (hora Florida); cuando Orión se elevó por los cielos frente a decenas de personas que llevaban todo el día cerca del Centro Espacial Kennedy, donde se llevó a cabo el evento, específicamente en la Plataforma de Lanzamiento 39B.

La misión se tomó el debate en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su emoción por este avance de la NASA y se crearon muchas imágenes graciosas sobre el suceso. La mayoría de ellas demostrando que todo el mundo estaba al tanto del lanzamiento de Artemis II y cómo este evento representaba tanto para muchos fanáticos de la astronomía.



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Ya me vi el día de mañana a la hora de la comida#ArtemisII #NASA pic.twitter.com/uJ8Xef97Dk — Memes de Astronomía (@MemesDeAstro) March 31, 2026

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Aunque el meme dice que "el hombre vuelve a la Luna", la misión Artemis II (cuyo lanzamiento está previsto para hoy, 2 de abril de 2026) es en realidad un sobrevuelo lunar tripulado, no un aterrizaje.



¿Qué hará Artemis II?



Vuelo de prueba: Es la primera misión tripulada pic.twitter.com/wgyXVWOt5G — Pedro Pablo Borrelli Gomez (@borrelli_gomez) April 1, 2026

Detalles de la misión

Cuatro astronautas despegaron el miércoles a bordo de un enorme cohete de la NASA en un viaje que los llevará alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años. La tripulación incluye a los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen.

Con un rugido intenso que resonó mucho más allá de la plataforma de lanzamiento, el enorme cohete naranja y blanco despegó desde el Centro Espacial Kennedy de Florida alrededor de las 18H35 locales.

Los responsables de la NASA y los espectadores celebraron por igual el despegue de la nave a medida que se elevaba alejándose de la Tierra, un hito que finalmente se hizo realidad tras años de retrasos y sobrecostos enormes.

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Ocho minutos después del lanzamiento, la cápsula Orion se desprendió como estaba previsto de la primera parte del cohete SLS, que la impulsó al espacio y la puso en la órbita terrestre. Se espera que esta odisea espacial dure aproximadamente unos 10 días.

Durante los chequeos finales antes de que se diera luz verde al lanzamiento de Artemis II, los astronautas pronunciaron unas breves palabras: "Vamos en nombre de toda la humanidad", dijo Hansen.

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El clima para el lanzamiento no fue del todo perfecto, pero estuvo cerca, con un 90% de probabilidades de condiciones adecuadas para el despegue.

Los cuatro astronautas permanecerán ahora alrededor de la Tierra para realizar una serie de pruebas, antes de poner rumbo el jueves hacia la Luna, situada a más de 384.000 kilómetros de la Tierra.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

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