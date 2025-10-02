Murió actriz mexicana, que participó en 'Mujeres Asesinas', a los 28 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la inesperada muerte de la actriz mexicana y especialista en escenas de riesgo, Diana Marina López. La noticia, que generó gran conmoción en el medio artístico, fue oficialmente confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), la cual emitió un comunicado a través de sus plataformas digitales, lamentando profundamente el fallecimiento de su compañera Diana Marina López Lara, también conocida profesionalmente como 'Marina Lars', y ofreciendo sus condolencias a familiares y colegas.

Diana Marina López, quien acababa de celebrar su cumpleaños el pasado 18 de agosto, falleció de manera repentina. Hasta la fecha, las causas de su muerte no han sido confirmadas ni reveladas.



De la optometría a las artes escénicas

A sus 28 años, López ya había forjado una carrera notable, destacando tanto en la actuación como en su rol de doble de acción, una especialidad que demanda gran preparación física. Su habilidad y valentía para asumir escenas de alto riesgo le valieron el respeto de colegas y directores en la industria, donde era apreciada por su profesionalismo y entrega.

La actriz obtuvo reconocimiento por su participación en programas de televisión populares en México, como 'Mujeres asesinas' y 'Como dice el dicho'. Además de estos programas icónicos, su trabajo se extendió a otras producciones televisivas y cinematográficas, incluyendo 'El Conde', 'Ojitos de huevo', 'Quererlo todo', 'La marca del demonio' y 'Esta historia me suena'. Su compromiso con cada papel y su huella en la industria perdurarán entre quienes admiraron su trayectoria.



Un dato de interés general sobre su vida es que, antes de dedicarse por completo a las artes escénicas, Diana Marina López Lara se había graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como licenciada en Optometría. No obstante, fue en la televisión y el cine donde encontró y consolidó su verdadera vocación.



El adiós a Marina Lars

La sorpresiva muerte de la joven actriz ha provocado una ola de tristeza entre sus seguidores y compañeros. Colegas han compartido emotivos mensajes de despedida, recordando el impacto de su presencia. En la publicación de ANDA se leen diversos comentarios hacia la joven actriz como: "Solo regresó al lugar de donde vino, una bendición haber podido ser parte de tu vida y compartir contigo tantos momentos"; "que descanse en paz. Hermosa"; "En mi corazón y pensamiento siempre", entre otros.

El fallecimiento de Diana Marina López resalta la naturaleza fugaz de la vida y se suma a otras recientes pérdidas en el panorama artístico mexicano, como la del actor y director Carlos Arau, reconocido por su trabajo en programas como Vecinos y La Rosa de Guadalupe. El legado de López, especialmente bajo su nombre artístico ‘Marina Lars’, continuará vivo en la memoria del público y de la industria que la vio brillar.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL