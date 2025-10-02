En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Murió actriz mexicana, que participó en 'Mujeres Asesinas', a los 28 años

Murió actriz mexicana, que participó en 'Mujeres Asesinas', a los 28 años

La joven actriz mexicana y doble de acción Diana Marina López, conocida como 'Marina Lars', falleció de forma repentina, confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Fallece Marina Lars
Instagram: @andactores / Instagram: @angeliqueboyer

Publicidad

Publicidad

Publicidad