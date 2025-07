Pánico en reality italiano: a una concursante se le enredó el cabello bajo el agua y quedó atrapada

Un angustioso momento vivieron los participantes y televidentes de 'La isla de los famosos' versión italiana, cuando en una de las pruebas una de las participantes quedó atrapada bajo el agua. Los momentos de tensión dejaron a muchas personas preocupadas viendo como la mujer intentaba desesperadamente liberarse de una reja en la que se le enredó el cabello para poder salir a flote.

Por fortuna, la mujer logró salir del agua y fue apoyada por otros participantes y el equipo médico del programa, pero el temor fue mayúsculo para todos. Su desespero y el de quienes la estaban viendo a través de las cámaras fue evidente y el video de lo ocurrido hoy le da la vuelta al mundo y se hace viral en redes sociales.



¿Qué fue lo que pasó en el reality italiano?

Todo sucedió en vivo, en la gran final del programa. En esta ocasión decidieron que la final del reality no debía ser pregrabada, sino transmitida en vivo y en directo en la televisión, lo que causó que la angustia de todos los que veían las imágenes fuera más real. Como es bien sabido, en este formato los participantes se enfrentan a diferentes pruebas de resistencia física para llevarse el premio.

Una de esas pruebas es la apnea, en la que ponen a juego cuánto tiempo pueden pasar debajo del agua. Loredana Cannata, actriz y participante del programa, intentó romper su propio récord, pero protagonizó un momento angustiante. Todo esto a causa de la jaula que estaba bajo el agua y en la que debían meterse los participantes. Aunque era un elemento de escenografía para añadirle tensión a la prueba, terminó por casi causar una tragedia.

Como se ve en el video que impacta a internautas a nivel mundial, Loredana Cannata está bajo el agua poniendo a prueba su respiración. Cuando decidió que ya no podía estar más, decide salir, pero su cabello se enreda con la jaula y no lo logra. La mujer lucha por zafarse y poder respirar, pero el nudo se hace cada vez más fuerte.

La presentadora, Verónica Gentili, inmediatamente toma la palabra y empieza a pedir ayuda, señalando que la actriz no puede salir del agua. Su preocupación es evidente ante las cámaras, en las que se ve que junta sus manos y se las lleva a la cabeza mientras indica lo que está pasando a los televidentes. En ese momento se deja de mostrar a la participante y todas las personas en el público están angustiadas.

Cuando las cámaras vuelven a mostrar a la participante se ve que ha logrado salir del agua y está bien, gracias a varias personas que se acercaron a ayudarla. "Intentaba subir, pero se me enredó el pelo. Ahora siento como si tuviera un bulto extraño. No podía desenredarlo, estaba tragando agua. Pensé que no lo lograría; tenía mucho miedo, incluso intenté arrancarme el pelo", detalló la participante momentos después de lo ocurrido.

La participante detalló que estaba intentando aguantar más de 40 segundos bajo el agua, cuando terminó de contar y decidió rendirse se dio cuenta que quedó atrapada por la jaula. Por fortuna, luego de lo ocurrido la revisaron y su estado de salud estaba estable, solo fue un susto para ella y para todo el equipo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL