Video | A reportera de Noticias Caracol le pidieron foto en pleno vivo y así quedó la selfi

Durante una transmisión en directo desde las afueras del emblemático Estadio Azteca, lugar donde se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026, la periodista Rocío Rodríguez protagonizó un momento curioso que no pasó desapercibido para los televidentes ni para los usuarios de redes sociales. Mientras cumplía con su labor informativa para Noticias Caracol y el Gol Caracol, un grupo de aficionados mexicanos se acercó a la reportera para pedirle una fotografía tras reconocer al medio colombiano.



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A reportera de Noticias Caracol le pidieron foto en pleno vivo

El episodio ocurrió en plena emisión, lo que generó reacciones inmediatas desde el estudio de noticias. Luisa Fernández Soto, quien en ese momento presentaba Noticias Caracol En Vivo, al notar la situación, animó a su compañera de manera jocosa: “Sonría, Rocío, sonría”, comentó mientras la imagen del encuentro se hacía viral.

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Ante la insistencia de la audiencia por conocer el resultado del encuentro, la producción del canal compartió la fotografía final en pantalla completa, mostrando a la periodista sonriente junto a un seguidor mexicano. Este gesto fue resaltado por el equipo de noticias como una muestra de la conexión y la pasión que genera el Mundial de fútbol, destacando el cálido recibimiento de los locales hacia la prensa colombiana.

Además del momento de la selfi, la transmisión permitió ver parte del detrás de cámaras, incluyendo al productor Germán Espinel sosteniendo una sombrilla para proteger la labor de Rodríguez en las afueras del estadio.



La situación reflejó el ambiente que se vive en el que ha sido calificado como uno de los mundiales más grandes de la historia, donde la cultura y el entusiasmo de los fanáticos son los protagonistas junto a los equipos en la cancha.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL