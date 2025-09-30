En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Altos funcionarios de Trump están presionando para derrocar a Maduro en Venezuela, según el Times

Altos funcionarios de Trump están presionando para derrocar a Maduro en Venezuela, según el Times

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, estaría liderando esa operación, que utiliza información proporcionada por la CIA. Mientras tanto, en Venezuela, el líder chavista anunció que dio inicio a un proceso de consulta sobre un decreto de conmoción externa.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Nicolás Maduro y Donald Trump.
Nicolás Maduro y Donald Trump.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad