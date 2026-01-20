Así era el acoso escolar que sufría Johan Sánchez, menor colombiano víctima de homicidio en EE. UU.

El caso de Johan Sánchez, un joven caleño de 17 años asesinado en los suburbios de Chicago, Illinois, ha conmocionado tanto a Colombia como a la comunidad migrante en Estados Unidos. Johan, quien asistía a la Morton East High School, perdió la vida el pasado 8 de enero tras ser atacado a tiros al salir de sus clases. Su novia, Danna Medina, quien presenció el trágico suceso, dio un desgarrador testimonio en entrevista con Noticias Caracol, donde entregó detalles del ataque, además del entorno de acoso y xenofobia del que el joven fue víctima.



"Las dos balas impactaron a mi novio"

Según el relato de Danna, el incidente ocurrió alrededor de las 3:20 de la tarde mientras esperaban el transporte público. La joven describió el momento así: "El día 8 de enero me encontraba yo con mi novio Johan saliendo de la escuela tipo 3:20 de la tarde, cuando esperando la parada del bus pasaron muchachos y pues mi novio ya había tenido problemas anteriormente con ellos, pero solo de peleas y eso no más allá de armas y nada de eso. Ese día, esos muchachos sacaron un arma, yo estaba en la otra esquina viendo como ellos se acercaban y le dispararon a mi novio. Iban a dispararle a su primo también, pero las dos balas impactaron fue a mi novio".

Tras los disparos, uno en el pecho y otro en el tobillo, Danna corrió hacia Johan para intentar auxiliarlo. En su testimonio, habló sobre la impotencia de ver a su pareja desvanecerse: "Apenas me acerqué a él, lo único que alcancé a ver fue que ya él no podía respirar y sus ojos, su semblante, todo cambió enseguida. Trataba él como decirme algo, pero ya no podía hablar ni nada". A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar realizados por ella y un transeúnte, las heridas fueron fatales.



Familia de menor colombiano asesinado en EE. UU. había denunciado matoneo

El trasfondo de esta tragedia apunta a un patrón de matoneo y xenofobia. Aunque Johan intentaba proteger a Danna minimizando la gravedad de los conflictos, su familia ya había denunciado ante la escuela incidentes previos. Danna explicó que Johan solía decirle que eran solo "cosas de niños": "La verdad, no estaba yo muy bien informada la situación pero lo que sé es que siempre que ellos veían a mi novio lo molestaban a él y a su primo. Me decía. ‘amor no te preocupes, son bobadas’ y como él es un niño y todos los que nos rodeamos en la escuela y ese niño pues era un niño de 17 años, nunca pudimos imaginar que cargara un arma o algo así, solo eran peleas de que ‘¡ay! en la salida nos vemos’. Se peleaban a puños normal y ya, pero lo último que supe fue que esa pelea ya había quedado así que pues como eran unos niños dijeron que ‘ya hablemos las cosas, ya no peleemos más, pero ese día sucedió eso y pues fue algo muy raro".

La situación para los sobrevivientes sigue siendo crítica, ya que Danna y la familia de Johan han recibido amenazas de muerte tras el asesinato. La joven relató que, incluso, un altar hecho en memoria de Johan fue destruido, lo que la Policía interpretó como una advertencia directa. Este tipo de amenazas le han impedido regresar a la escuela.



Finalmente, al reflexionar sobre la vida en el extranjero, Danna habló sobre la hostilidad que enfrentan los latinos: "Estados Unidos es un país muy xenofóbico hacia las personas latinas, hacia toda la comunidad siempre, en tiendas, en lugares, siempre aquí hay mucha discriminación. Este es un país que se basa en eso, hasta con ellos mismos. Entre americanos, si eres moreno, son muy racistas los blancos con los morenos. Siempre hay mucha xenofobia y racismo. Para mí es algo muy fuerte y difícil".



Mientras tanto, las autoridades informaron sobre la captura de un sospechoso en Nueva York, aunque la escuela ha mantenido reserva sobre las denuncias previas de acoso escolar.

