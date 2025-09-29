Así fue como mamá de B King reconoció el cuerpo: duro relato de hermana del artista colombiano

Una semana después de la confirmación del hallazgo sin vida de los artistas colombianos B King y Regio Clown, se conoció el relato de Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez (B King), quien señaló que su hermano no tenía nada que ver con grupos criminales como los que señalan de haber acabado con su vida.

Stefanía manifestó en entrevista con el periodista Alex Rodríguez que “en México hicimos los trámites para la repatriación del cuerpo y, si Dios quiere, esta semana tendremos a mi hermanito acá para poderle dar su santa sepultura”.

Agregó la hermana en B King que “yo guardé la esperanza hasta lo último. Estaba muy pegada de Dios. Yo empecé con ese sentimiento el sábado de que tenía que ir a México a buscarlos, pero estaba esperanzada de que lo iba a encontrar”.



"Mi mamá reconoció el cuerpo, no fui capaz": hermana de B King

Sobre el proceso para el reconocimiento del cuerpo sin vida de Bayron, su hermana señaló que “a mi mamá y a mí nos citaron los de Comisión de Búsqueda para que los acompañáramos a ver unos cuerpos que, al parecer, tenían similitudes o tatuajes y necesitaban que nosotros fuéramos a reconocerlos. De verdad que guardábamos la esperanza. Dijimos que íbamos a ir, pero íbamos a seguir buscando”.



Narró Stefanía que al llegar al lugar “todo cambió cuando nos dimos cuenta que teníamos fiscales, psicólogos, y ya ahí fue cuando mi mamá y yo comenzamos a sentir como que eso ahí no estaba bien. Para ser honesta, fue mi mamá la que lo reconoció, yo no fui capaz”.

A Bayron Sánchez lo reconoció su mamá, según la hermana, “por el tatuaje del pecho, él tenía un Gokú en la pierna y tenía en el brazo el nombre de mi mamá”.

Sobre las versiones que han salido sobre una posible participación de B King en negocios ilegales, Stefanía dijo que “lo más importante es que yo sé que mi hermano no es nada de lo que dicen. Su sueño era cantar y para él era un gran sueño estar en México. Me rehúso a pensar que mi hermano tenía algo que ver. Llevaba tres días en México, fue directamente al show, estaba emocionado. Me rehúso a pensar que era algo malo. Mi hermano no tenía problemas con nadie”.

Sobre Angie Miller, quien primero fue reportada como desaparecida y luego se supo que había sido detenida por las Fiscalía de Ciudad de México, la hermana de B King señaló que no la conocía: “Mi hermano la conoció creo que allá en México porque yo, la verdad, no la había visto”.



"Ninguna persona merece tanto hate": hermana de B King sobre Marcela Reyes

Stefanía habló de Marcela Reyes, expareja de Bayron y a quien él había acusado por amenazas en su contra, y mencionó las acusaciones que hay en contra de ella por la muerte de su hermano: “Ninguna persona merece tanto hate y la verdad yo pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades. Eso no me compete a mí. Yo con Marcela no tengo comunicación alguna. La respeté, fue la pareja de mi hermano siete años, pero no me parece el hate. Estoy en contra de eso, la verdad”.

A propósito de los señalamientos en contra de Marcela Reyes por medio de redes sociales, sus abogados anunciaron acciones legales en contra de las personas que la relacionan a ella con el crimen de B King y Regio Clown. “Desde Grupo Medellín informamos que, en ejercicio de la representación judicial de Marcela Reyes, se presentaron acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia contra múltiples personas que, mediante redes sociales, han difundido imputaciones falsas y expresiones deshonrosas en su contra”, dice el comunicado de los abogados de Reyes.

Agregaron en la comunicación que “Marcela Reyes se encuentra profundamente afectada por los acontecimientos y por el volumen de señalamientos infundados, que han agravado el dolor de esta situación y han puesto en riesgo a su familia. Llamamos a la ciudadanía y a los medios a actuar con respeto y empatía, a no emitir juicios a priori sobre asuntos complejos y en investigación, y a abstenerse de replicar contenidos no verificados que revictimicen o aumenten el daño”.

Por último, Stefanía indicó que “le digo a las autoridades mexicanas que nos ayuden a esclarecer esto porque mi hermano no merecía morir así de esa manera tan fuerte y con sevicia. Fue algo muy fuerte. No lo acepto. Pido que se esclarezcan los hechos y pido mucho a Dios que les dé claridad a las personas que están investigando este caso”.

