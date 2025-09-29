En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Así fue como mamá de B King reconoció el cuerpo: duro relato de hermana del artista colombiano

Así fue como mamá de B King reconoció el cuerpo: duro relato de hermana del artista colombiano

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, también se refirió a las acusaciones contra Marcela Reyes sobre el crimen y también a Angie Miller, quien fue detenida y luego dejada en libertad por las autoridades mexicanas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de sept, 2025
Stefanía Agudelo y B King, hermanos -
