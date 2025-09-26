En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / ¿Quién es Angie Miller, joven desaparecida y amiga de B King? Estuvo con él antes de su secuestro

Un día después de que se anunció el hallazgo sin vida de los dos artistas colombianos, Angélica Yetsey Torrini dejó a su hija con la niñera, salió y no se ha vuelto a saber nada de ella.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de sept, 2025
Redes sociales

