¿Quién es Angie Miller, joven desaparecida y amiga de B King? Estuvo con él antes de su secuestro

El caso del doble homicidio de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, tiene ahora una nueva arista por la desaparición de la ciudadana venezolana Angélica Yetsey Torrini León, actriz de cine para adultos conocida como Angie Miller, quien, al parecer, estuvo junto a los músicos antes de que desaparecieran y un día después fueran hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán.

Un día después de que la Fiscalía mexicana revelara que unos cuerpos hallados sin vida correspondían a los artistas colombianos, Angélica Torrini desapareció. De acuerdo con las autoridades del país centroamericano, la mujer fue vista por última vez el martes 23 de septiembre en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México.

La descripción que entregó la Fiscalía General de Justicia indicó que Angie Miller es una mujer de 29 años, 1,60 metros de estatura, tiene una cicatriz de cesárea y señaló los tatuajes que tiene: la palabra “Mia” en el pecho, una carta de corazón y enredadera en el brazo izquierdo, un rayo detrás de la oreja derecha, una fecha en el antebrazo derecho y un corazón en la muñeca derecha.



De acuerdo con el periodista Alex Rodríguez, Angie Miller era amiga cercana del reguetonero B King. “Una persona implicada en el caso nos ha pedido ayuda para publicar que desde hace 48 horas la joven con la que Bayron compartió sus últimas horas, llamada Angie Miller, que dicen medios que era novia de B King, está desaparecida. Ellos no eran pareja”.

Según el periodista, la fuente le dijo que Miller salió de su casa en Colonia del Valle, en Ciudad de México, dejó a su hija de 2 años con la niñera y desde entonces no se volvió a saber nada de ella.

Además, el comunicador reveló que Angie Miller y B King se conocieron la noche del concierto Sin Censura Independence Day, en el cual participaron Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera.

En un video publicado por la actriz, aparece ella y B King bailando una canción del artista colombiano.

"Odio a México": Angie Miller por muerte de B King y Regio Clown

Después del hallazgo sin vida de B King y Regio Clown, Angie Miller compartió desde sus rede sociales algunos mensajes, entre ellos, uno en el que dijo odiar a México por lo sucedido. En una historia escribió que “no puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con michos proyectos en puerta. En donde quiera que estés, te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”.

La otra historia afirmaba que “hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”.



¿Qué pasó con B King y Regio Clown?

B King y Regio Clown eran dos músicos colombianos que viajaron a México para presentarse en eventos artísticos. El 16 de septiembre de 2025, ambos fueron vistos por última vez al salir de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México. Ese mismo día, informaron que se reunirían con personas para un almuerzo, pero nunca regresaron.

Las cámaras de seguridad los captaron abordando un Mercedes-Benz y desde entonces se perdió todo contacto. El 17 de septiembre, sus cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, con signos de tortura y acompañados de un narcomensaje que aludiría a la organización criminal La Familia Michoacana. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que el mensaje era falso y quienes estarían detrás del doble homicidio son criminales de una banda conocida como La Unión Tepito.

Las autoridades mexicanas y colombianas iniciaron una investigación conjunta, mientras el presidente Gustavo Petro pidió apoyo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para esclarecer el crimen. Según el cónsul colombiano en Ciudad de México, los artistas habrían sido engañados para subir voluntariamente al vehículo que los llevó a su destino final.

Regio Clown, reconocido DJ caleño, expresó en mensajes previos a su muerte que no confiaba en nadie, pero debía “hacer negocios”, lo que sugiere que el encuentro fue planeado. B King, por su parte, había denunciado meses antes amenazas relacionadas con su expareja, la DJ Marcela Reyes, aunque no se ha confirmado vínculo entre esos hechos y su asesinato.

