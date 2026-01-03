En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Así fue el ataque ordenado por Donald Trump para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

Así fue el ataque ordenado por Donald Trump para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

La madrugada del 3 de enero de 2026, Donald Trump ordenó un ataque militar a gran escala en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Esto es lo que se sabe del operativo.

Por: AFP
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Trump confirma captura de Nicolás Maduro tras ataques en Venezuela
Trump confirma captura de Nicolás Maduro tras ataques en Venezuela
Fotos: AFP / Noticias caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad