Así fue el ataque ordenado por Donald Trump para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre para Venezuela cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a un ataque militar a gran escala con el objetivo de detener a Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al presidente venezolano. Esto fue lo que pasó:



¿Cuándo se lanzaron los ataques?

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de la 01:00 a.m. (hora de Colombia) en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 02:15 a.m., según reportes de AFP.

Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban misiles atravesando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas.

¿Cuáles fueron los objetivos de los bombardeos?

Las explosiones tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar, que alberga no solo instalaciones militares sino también viviendas urbanas para tropas, donde viven miles de familias.



En una de las puertas de entrada, aún vigilada, un pequeño vehículo blindado y un camión presentaban impactos de bala, observaron periodistas de la AFP.



Se escucharon otras explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado, informaron periodistas de la AFP.

Otras explosiones se reportaron en el oeste del país, en La Guaira (aeropuerto internacional y puerto de Caracas), en Maracay, capital del estado de Aragua (a 100 km al suroeste de Caracas), y en Higuerote (a 100 km al este de Caracas), en el estado de Miranda, en la costa caribeña.



¿Cuál es el número de víctimas?

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusó al Ejército estadounidense de atacar "con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles".

No se disponía de cifras de víctimas. Padrino afirmó estar "recopilando información sobre los heridos y los muertos".



¿Nicolás Maduro fue arrestado?

"El presidente Nicolás Maduro y su esposa (Cilia Flores) han sido capturados y sacados del país", escribió Trump en su red social Truth Social.

No está claro cómo fue capturado Maduro, pero helicópteros estadounidenses fueron vistos sobrevolando Caracas. Se desconocía con exactitud dónde se alojaba el presidente venezolano, ya que se rumoreaba que había cambiado de residencia con frecuencia en los últimos meses. El jueves, la televisión transmitió una entrevista con él en la que se le veía conduciendo por Caracas.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió una "prueba de vida" de ambos, mientras Rusia reclamó una "aclaración inmediata" al respecto.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado a la calma y pidió no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al calificar como "criminal y terrorista" el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano. Además, instó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta "masacre".



¿Cuáles fueron las reacciones internacionales?

Rusia, principal aliado de Venezuela, condenó "un acto de agresión armada", rechazó "los pretextos utilizados para justificar tales acciones" y lamentó que "la hostilidad ideológica haya triunfado sobre el pragmatismo común".

Otro aliado de Venezuela, Irán, señaló una "flagrante violación de la soberanía nacional y la integridad territorial del país", condenando la "agresión ilegal de Estados Unidos", enemigo de la República Islámica.

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, habló de una "afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela".

En Europa, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, pidió "moderación" y respeto a "los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

España se ofreció como intermediaria, afirmando estar "dispuesta a ofrecer sus buenos oficios para alcanzar una solución pacífica y negociada a la crisis actual".

Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad el sábado. También se han conocido imágenes de Venezolanos en el exilio celebrando la caída de Nicolás Maduro.

Secretario de Estados Unidos asegura que no habrá más ataques

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso. Asimismo, afirmó que no habrá más ataques.



Así amaneció Caracas tras ataques de Estados Unidos

En el transcurso de la mañana comenzaron a circular las primeras imágenes que muestran afectaciones en áreas cercanas a instalaciones militares en Venezuela. Allí se observan esquirlas de los explosivos y rastros visibles del impacto de los ataques en el perímetro de las bases. Algunas de estas instalaciones se encuentran próximas a autopistas y vías de gran tránsito, donde también se reportan daños materiales.



Maduro fue imputado por “narcoterrorismo y conspiración”

Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, informó a través de la red social X que “Maduro ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

El presidente Trump ofrecerá más detalles de lo sucedido en una rueda de prensa este sábado 3 de enero desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

JOHANNA JAIME

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE y AFP