Así informaron medios del mundo bombardeo de EE. UU. en Venezuela y captura de Nicolás Maduro

La noticia en el mundo y que ocupa las tapas de todos los medios de comunicación es la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte del Gobierno de los Estados Unidos y en medio de bombardeos en bases militares del país bolivariano.



Uno de los medios más leídos de Estados Unidos, el The Washington Post, le adjudicó a Trump la información sobre la captura del mandatario venezolano. “Estados Unidos capturó a Maduro, dice Trump”, tituló el medio.

El diario The New York Times publicó el mismo título de el anterior medio mencionado. “Estados Unidos capturó a Maduro, dice Trump”. Además, el medio agregó que el líder venezolano fue “expulsado del país tras ataque a gran escala”.

El medio Miami Herald escribió el siguiente título: “Trump dice que Maduro fue capturado y expulsado de Venezuela tras ataques estadounidenses en Caracas”.



En cuanto a la prensa europea, el País de España tituló la noticia de la siguiente manera: “Estados Unidos captura a Maduro y asegura que está fuera de Venezuela”.



El diario El Mundo, también de España, publicó su nota con el titulo “EE. UU. bombardea Venezuela y ‘captura y saca del país’ a Maduro y a su esposa”.

El medio Le Monde, de Francia, escribió la noticia con el siguiente título: “Tras ser capturado en Venezuela, Nicolás Maduro tendrá que responder ante Estados Unidos por cargos de drogas y terrorismo”.

Sobre medios en Latinoamérica, el diario Todo Noticias, de Argentina, publicó la nota así: “EE. UU. confirmó que Maduro está en Nueva York y será juzgado por conspiración narcoterrorista”.

Tv Azteca, de México, escribió su titular de la siguiente manera: “Trump confirma ataque a Venezuela y captura del dictador Nicolás Maduro”.

El diario Globo, de Brasil, escribió que “Estados Unidos de América ataca Venezuela y Trump dice que Maduro ha sido capturado”.

Finalmente, en cuanto a medios venezolanos, Tele Sur publicó sus notas con los siguientes títulos: “Venezuela exige a EE. UU. prueba de vida del presidente Maduro tras agresión militar”, “Rusia exige a EE. UU. liberar a Nicolás Maduro y promete apoyo a Venezuela” y “El pueblo Venezolano se moviliza en clave de Unidad Nacional frente a la agresión imperialista”.

Así registran los medios de comunicación en todo el mundo la captura de Nicolás Maduro.



Siga la señal de Noticias Caracol en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/brbqG78Dd2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 3, 2026

Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya transición, según Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se concrete una transición "segura" y "apropiada".

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata", agregó el mandatario.

Trump, que no ofreció detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni por cuánto tiempo, afirmó que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".

Asimismo, prometió que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela para "gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país".

"No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda", dijo.En una entrevista previa con la cadena Fox News, Trump había señalado que analizaría la posibilidad de que la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asumiera el poder.

La operación, sin precedentes y ejecutada en la madrugada, permitió que fuerzas estadounidenses se infiltraran en Venezuela, arrestaran al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaran en un buque militar hacia Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que según The New York Times permanece en Caracas, exigió a Washington una "prueba de vida" de Maduro.

