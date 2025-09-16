Presidente Trump afirma que EE. UU. ha destruido tres barcos en el Caribe y envía mensaje a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes 16 de septiembre que las fuerzas militares han atacado tres embarcaciones en aguas cerca del mar Caribe y no dos, como hasta ahora había dicho. Además, le envió un mensaje a Nicolás Maduro.

"Destruimos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

El mandatario fue preguntado por las declaraciones del líder chavista, Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país, a lo cual respondió: "Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos".



“Dejen de enviar presos de sus cárceles a nuestro país”, agregó Trump.

El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas, que calificó de 'terroristas'.

Poco después, en el Despacho Oval, afirmó que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo.

El sábado pasado, Caracas denunció que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores" que estaban -subrayó- en aguas del país suramericano. Sin embargo, Estados Unidos no había reaccionado todavía.



La advertencia de Maduro a Trump

Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Venezuela, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes 15 de septiembre que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera "una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente".

"Es una operación militar para amedrentar y para buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y con Siria, y apoderarse y robarnos el petróleo, el gas, el hierro y el oro, y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir", sostuvo en una rueda de prensa con periodistas internacionales.

El régimen de Venezuela niega los vínculos con el narcotráfico y defiende que el país está libre de narcocultivos. Según Caracas durante 2025 se han incautado 56 toneladas de drogas.

Como parte de su plan de defensa, la semana pasada Maduro ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y la zona del Caribe. También lanzó una operación militar de "resistencia" el jueves con 2,5 millones de efectivos militares en los "frentes de batalla" de todo el país.

"Esos operativos se van a seguir realizando sin previo aviso, en cualquier momento, bajo mi mando y la conducción del Estado Mayor Superior Conjunto", dijo Maduro en la rueda de prensa realizada en un lujoso hotel de Caracas.

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, (...) así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación, a deshechas", añadió, aclarando que "no están en cero" y se mantiene apenas "un hilo básico" con el embajador John T. McNamara, en Bogotá.

Maduro se refirió además al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como "el señor de la muerte y la guerra".

Este lunes, en una entrevista con Fox News, Rubio dijo que Maduro "plantea una amenaza directa a la seguridad nacional" de Estados Unidos a raíz del tráfico de drogas del cual le acusa Washington.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP