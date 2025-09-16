En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Presidente Trump afirma que EE. UU. ha destruido tres barcos en el Caribe y envía mensaje a Maduro

Presidente Trump afirma que EE. UU. ha destruido tres barcos en el Caribe y envía mensaje a Maduro

“Destruimos tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, dijo el mandatario estadounidense, quien insiste que los botes atacados llevaban droga.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 16, 2025 10:15 a. m.
Comparta en:
Presidente Trump afirma que EE. UU. ha destruido tres barcos en el Caribe y envía mensaje a Maduro
AFP/Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad