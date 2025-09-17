En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro dice que en investigaciones sobre narcotráfico “no aparece un cartel de los soles”

Presidente Petro dice que en investigaciones sobre narcotráfico “no aparece un cartel de los soles”

El mandatario colombiano se refirió al grupo luego de que el Senado declarara a dicha banda transnacional como organización criminal. Según EE. UU., Nicolás Maduro lo lidera.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 17, 2025 11:04 a. m.
Comparta en:
Petro dice que Cartel de los Soles “no aparece” en investigaciones sobre narcotráfico
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad