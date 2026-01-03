¿Quién es Nicolás Maduro, que cayó tras haber dirigido el destino de Venezuela por más de 12 años?

Nicolás Maduro Moros, el hombre que más tiempo llevaba en el poder en un país de América Latina, fue capturado en la madrugada del sábado 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos, después de ataques en Venezuela que tuvieron como objetivos una importante base militar y una base aérea, entre otros sitios.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa", dijo Donald Trump en Truth Social, aproximadamente dos horas después de que comenzara el operativo. (Lea también: ¿Quiénes son los Delta Force, la unidad de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela?)

Fue así como, después de más de 12 años, el régimen de Maduro en Venezuela cayó.



Así fue el ascenso de Maduro al poder

Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas. Hijo de Nicolás Maduro García y Teresa de Jesús Moros, de nacionalidad colombiana.



Desde que era estudiante se convirtió en líder sindical. Fue conductor de bus en el metro de Caracas, en donde llegó a ser miembro de la junta directiva y fundador del nuevo sindicato. Más tarde, en 1999, fue elegido diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente presidente de la Asamblea Nacional.



Fue en 2006 cuando comenzó a ocupar cargos de alto Gobierno, durante el segundo mandato de Hugo Chávez, que lo nombró canciller. Se destacó por su tono conciliador.

En 2012 llegaba uno de sus más grandes desafíos. Chávez lo designó vicepresidente de Venezuela.

Luego, ese mismo año, Chávez tuvo complicaciones con el cáncer que le había sido diagnosticado y él mismo dispuso lo que pasaría ante su eventual ausencia: “Nicolás Maduro, no solo en esa situación, debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total es que en ese escenario que obligaría convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Tres meses después, el 5 de marzo de 2013, murió el presidente Hugo Chávez y Maduro lo anunció el país. Posteriormente asumió el rol de presidente interino hasta que el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones, que se celebraron el 14 de abril de ese año.

Estuvo acompañado por su segunda esposa, Cilia Flores, 6 años mayor que él y a la que define como primera combatiente, y por su hijo Nicolás Maduro Guerra y sus nietos. Con un estrecho margen ganó los comicios contra el entonces candidato de la oposición, Henrique Capriles, quien impugnó los resultados.

Tenía que llenar el vacío de Chávez en una Venezuela más dividida que nunca y lograr sostener 14 años de liderazgo de su antecesor. Luego fue juramentado por el entonces presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello.

Desde entonces, presidió pasando por fuertes estallidos sociales, crisis económica y sanciones.

En 2018 nuevamente se convocaron elecciones en las que se postuló para ser reelegido y ganó frente al candidato de la oposición Henri Falcón.



El mundo empezó a darle la espalda a Maduro

El líder del régimen venezolano comenzó a perder la gasolina que le había dado el legado de Chávez. La oposición y muchos países de la comunidad internacional desconocieron el triunfo. El 10 de enero de 2019, Maduro comenzó otros 6 años en el poder. La economía se contrajo en Venezuela entre 2013 y 2019, algo reconocido por el propio Banco Central de Venezuela.

Luego, en 2024, se atornilló en el poder nuevamente. Su más grande contendora, la opositora María Corina Machado del partido Vente Venezuela, fue inhabilitada y el exdiplomático Edmundo González pasó a ser el candidato que representó a la oposición.

Pese a unas cuestionadas elecciones con denuncias de fraude por parte de la oposición, rechazo y no reconocimiento de parte de la comunidad internacional, el Consejo Nacional Electoral dio a Maduro como ganador para un tercer mandato. Ante la presencia de escasos presidentes, el 10 de enero de 2025 tomó juramento en el Parlamento bajo su control, al igual que el resto de los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

“Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana”, expresó.

Nicolás Maduro gobernó el país con mano de hierro por más de una década. Fue acusado de violar derechos humanos y el Gobierno de Donald Trump lo señaló de narcotraficante y liderar el Cartel de los Soles, pero él insistió en mostrar una imagen de hombre común y justo. (Lea también: Esta es la primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos)

