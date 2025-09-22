B-King y Regio Clown: línea de investigación que seguirá Fiscalía de México tras hallarlos muertos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este lunes el hallazgo sin vida de los músicos de origen colombiano, Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y su coequipero Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos luego de una gira en el país. En un breve comunicado, la FGJCDMX señaló que tras diversas actos de investigación, así como recopilación de testimonios y videograbaciones, se estableció que el último paradero de ambos artistas habría sido en el Estado de México, por lo que inició una colaboración con la Fiscalía de aquel estado (FGJEM).

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán”, expuso la dependencia capitalina.

El lugar donde se hallaron sus cuerpos, a las afueras de la Ciudad de México, se encuentra más de 50 kilómetros al sureste de donde se tuvo el último contacto con ellos. El comunicado precisó que fueron los familiares de Bayron Sánchez Salazar quienes reconocieron el cuerpo del cantante durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.



La Fiscalía señaló también que agotará todas las líneas de investigación en el caso para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias. Por lo pronto, avisó que, ante estos hechos, "la FGJEM conduce una investigación por homicidio".

Versiones que circulan en la prensa mexicana apuntan a que los cuerpos de los artistas fueron hallados presuntamente desmembrados junto a un narcomensaje firmado por La Familia Michoacana, un poderoso cartel narcotraficante en México. Esa información, por ahora, no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades de ese país.

B-King, de 31 años y Herrera Lemos, de 35, habían desaparecido el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México. Luego de su desaparición, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda por los cantantes, que habían tenido una presentación el fin de semana previo.

El domingo, en su cuenta de X, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió ayuda a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, para localizar con vida a ambos artistas. En su mensaje, Petro señaló que los músicos desaparecieron tras un concierto en el norteño estado de Sonora, pero el gobierno estatal desmintió esa información, mientras que fuentes cercanas a los artistas aseguraron que ellos no se movieron de la capital mexicana.

La mañana de este lunes, Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encontraban ya investigando la desaparición de ambos artistas.

La DJ colombiana Marcela Reyes había denunciado la desaparición de B-King a través de redes sociales, donde pidió a sus seguidores que colaboraran con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como 'Destino', 'Qué rico besarnos', 'Made in Cali' y 'Me necesitas', e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actuaran en el caso. El 15 de septiembre, un día antes de su desaparición, B-King agradeció mediante redes sociales a los fanáticos que asistieron a su presentación en la capital del país.

