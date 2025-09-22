Un barrio exclusivo de Ciudad de México y un gimnasio, las pistas detrás de desaparición de B-King

“Muchas gracias, mi México lindo y querido”. Esa fue la última publicación de Bayron Sánchez Salazar, cantante colombiano de música urbana conocido como B-King. Lo escribió en su cuenta de Instagram el pasado 16 de septiembre, día cuando se le perdió el rastro en ese país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El propio presidente Gustavo Petro hizo un llamado a su homóloga Claudia Sheinbaum para que encuentren a Sánchez y su coequipero Jorge Herrera: “Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”.

En ese mismo video que publicó en sus redes, B-King contaba que era su primer concierto en México, que se sentía bien y que quería “romperla”. Al joven, de 31 años, se le mostraba ilusionado con ese paso en su carrera artística, pues veía esa presentación como un punto para despegar internacionalmente en el reguetón.



Tras el concierto en Ciudad de México, el martes 16 de septiembre a Sánchez se lo tragó la tierra y son pocas las pistas que se tienen sobre qué pudo pasarle. Lo que sí es claro, según ha narrado su hermana Stefanía Agudelo, en Colombia, es que su última conversación fue hacia las 4 de la tarde de ese día.

Publicidad

De acuerdo con la familiar, Sánchez le manifestó que iba rumbo a un gimnasio en el sector de Polanco, uno de los más exclusivos de Ciudad de México. Las autoridades de ese país también detallaron, en el cartel de búsqueda del desaparecido, que B-King vestía camiseta negra, pantaloneta y tenis blancos.

Al parecer, Sánchez estaba en compañía de Jorge Luis Herrera, conocido en el mundo del espectáculo como DJ Regio Clown, con quien también habría compartido en el gimnasio SmartFit de Mazarik y con quien fue visto por última vez.

Publicidad

La familia de B-King señaló su preocupación debido a que las autoridades mexicanas no les han informado si hay algún registro de cámaras de seguridad que muestre a B-King o a Regio Clown después de la hora señalada. “No existen testimonios oficiales que aclaren si ambos regresaron a sus hogares o si se desplazaron a otro lugar. Las autoridades mexicanas no han revelado si se indaga una posible línea de investigación relacionada con el entorno del artista”, añadieron.

B-King, de 31 años, nació en Norte de Santander y creció en Medellín, donde empezaba a crecer su carrera artística. El músico es conocido por ser expareja de la DJ Marcela Reyes y por temas como ‘Destino’.



¿B-King y Regio Clown desaparecieron en Sonora?

Una de las hipótesis apuntaba a que Sánchez y Herrera habrían viajado al estado de Sonora a otra presentación; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que “no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan cantado” en esa zona en fecha alguna.

Las autoridades de ese país anotaron que la principal pista es que los colombianos fueron vistos por última vez en Ciudad de México y que las dependencias de ese territorio son las encargadas de las pesquisas. “La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes", añadieron.

Por el momento, las fichas de búsqueda de los colombianos ya fueron publicadas en ese país, mientras tanto, los familiares tocan puertas para que otros artistas ayuden a mover el caso y encuentren a sus seres queridos sanos y salvos. De hecho, la DJ Marcela Reyes y el cantante J Balvin ya clamaron por información que dé con sus paraderos.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL