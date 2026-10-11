Captura de Álvaro Pulido: doble identidad y señalamientos de blanqueo de dinero en régimen de Maduro

El colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 62 años, se encuentra bajo custodia federal y comparece ante el Distrito Sur de Florida tras ser capturado por las autoridades internacionales, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la noche de este domingo 11 de octubre. El procesado enfrenta graves acusaciones por presuntamente blanquear más de 2.000 millones de dólares mediante complejos esquemas de corrupción y sobornos que involucran a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

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En octubre de 2021, un jurado federal presentó una de las principales acusaciones contra Pulido Vargas y otros cuatro coacusados por maniobras de blanqueo de capitales a gran escala. De acuerdo con los documentos judiciales difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre julio de 2015 y 2020 el acusado obtuvo lucrativos contratos estatales con el Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), un programa controlado por el gobierno venezolano para suministrar alimentos y medicinas a la población.



Para adjudicarse dichas concesiones, Pulido y sus cómplices pagaron sobornos a funcionarios venezolanos e inflaron sustancialmente los costos de los productos básicos con el fin de enriquecerse ilícitamente a costa del pueblo venezolano, detalló la justicia norteamericana. A través de este entramado, los acusados habrían captado aproximadamente 1.600 millones de dólares del gobierno de Venezuela y lavaron las ganancias ilícitas mediante una red de cuentas bancarias en Antigua, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, movilizando cerca de 180 millones de dólares a través del sistema financiero del sur de Florida.



Nexo con Alex Saab y el fraude en viviendas de interés social

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El segundo frente penal contra el empresario colombiano corresponde a una acusación formal presentada en julio de 2019, en la que fue procesado junto a Alex Nain Saab Morán, reconocido aliado del régimen de Nicolás Maduro. Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Pulido y Saab conspiraron para blanquear aproximadamente 350 millones de dólares derivados de un esquema de sobrefacturación en la construcción de viviendas de bajo costo.

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Ambos individuos habrían aprovechado el sistema de tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano, presentando documentos de importación falsificados por materiales de construcción que nunca ingresaron al país. Tras sobornar a autoridades gubernamentales para aprobar los trámites fraudulentos, los implicados transfirieron el dinero fuera de Venezuela y depositaron las ganancias en cuentas en el extranjero y en el sur de Florida.

Doble identidad y cargos que enfrenta

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Representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos remarcaron que Pulido Vargas ha dejado de ser un fugitivo tras una prolongada búsqueda liderada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el FBI, coordinados bajo el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). Las autoridades federales enfatizaron que los esquemas ilícitos atribuidos al detenido representaron una profunda explotación de programas sociales esenciales destinados a la población más vulnerable de Venezuela.

Álvaro Pulido Vargas, quien en el pasado operó bajo el alias de German Enrique Rubio Salas, cuenta además con un historial delictivo que incluye una condena por narcotráfico en Italia dictada en 1997. Actualmente, afronta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y múltiples imputaciones por blanqueo de capitales, enfrentando penas máximas de hasta 20 años de prisión federal por cada cargo si es hallado culpable ante los tribunales de Estados Unidos. Antes de su captura, las autoridades de ese país ofrecían como recompensa 10 millones de dólares por información que permitiera dar con su paradero y detención.

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