¿Cómo es El Helicoide, cárcel que sería un centro de torturas en Venezuela y podría ser cerrada?

El presidente Donald Trump volvió a referirse este martes 6 de enero sobre la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó como “un hombre violento y ha matado a millones de personas”. También sostuvo que en Venezuela “tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo cerrada”. Sus palabras dieron a entender que el lugar del que hablaba era la cárcel de El Helicoide, también sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). (Lea también: Trump afirmó que Maduro “es un tipo violento” y se burló de él porque intentaba imitarlo)

Allí son llevados varios presos políticos. Uno de ellos era el exgobernador opositor Alfredo Díaz, procesado por "terrorismo" e "instigación al odio" y quien en diciembre de 2025 murió en prisión.

El político había sido detenido en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección de Nicolás Maduro. "Cuando lo detienen, se les (dijo) que debía tener tratamiento y le hicieron caso omiso, en un año y días lo mataron, mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho, incluso convulsionaba", detalló su hija Daliannys Díaz en un video publicado en TikTok.



Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.



Con el opositor suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año. "¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?", señaló Romero.

"Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal", indicó en su momento María Corina Machado en un comunicado conjunto con Edmundo González Urrutia.

"La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó por su parte el Departamento de Estado de EE. UU. en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.



Venezolanos narraron los horrores que vieron y sufrieron en El Helicoide

En 2023, Víctor Navarro, al lado de otros 30 ciudadanos que estuvieron recluidos en esa cárcel, llevó estas experiencias a la realidad virtual y las víctimas no solo mostraron cómo eran las celdas, también relataron sus torturas y de las que fueron testigos.

“La celda no tiene ventilación natural, no tiene luz natural”; “Me desnudaron, me llevaron hasta la celda. Lo primero que siento es el frío”; “Con mucha frecuencia escuchaba los gritos de cómo los torturaban, me tocó ver varias veces cómo les caían a golpes y los hacían correr desnudos”; “Se escuchaba cómo la torturaban, cómo le metían corriente, cómo le metían golpes y después cómo la violaron”, son algunos de los testimonios.

Navarro dijo para la época que con este proyecto lo que buscaba era “que la gente sepa que en Venezuela hay campos de tortura, que Maduro está torturando hoy en día”.

Tras la captura del líder venezolano, las familias de los presos políticos, la oposición y organismos de derechos humanos piden que sean liberados. La ONG Foro Penal cifra en 863 el número de detenidos. (Lea también: Detalles desconocidos de audiencia de Nicolás Maduro: las 5 frases clave que dijo)

"Ha llegado la hora de vaciar los centros de tortura del país, de reparar a quienes fueron secuestrados, torturados, vejados o desaparecidos, de restablecer la verdad y de hacer prevalecer la dignidad humana y la justicia sobre la impunidad", expresó el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por Machado.

