El Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo se extendieron hasta Europa: ¿cómo llegaron?

El crimen organizado de Latinoamérica está extendiendo sus tentáculos hacia Europa y tres estructuras criminales colombianas aparecen entre las organizaciones identificadas: el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Así lo reveló una investigación de cuatro meses publicada por el medio británico The Guardian este 13 de octubre, que documentó la presencia de redes criminales latinoamericanas en al menos 12 países europeos y advirtió que el alcance podría ser mayor. El fenómeno coincide con un aumento del 471 % en las incautaciones de cocaína en Europa entre 2014 y 2024.



El informe, elaborado a partir de bases de datos, información de organismos policiales y de inteligencia, y entrevistas con jueces, fiscales y expertos de ocho países, señala que las organizaciones latinoamericanas han establecido vínculos con mafias locales para desarrollar sus operaciones en el continente. En ese escenario, Colombia figura entre los países de origen de algunas de las estructuras que participan en las redes transnacionales del narcotráfico.

La investigación no establece que las tres organizaciones colombianas controlen territorios europeos ni que operen con la misma capacidad en todos los países mencionados. Su presencia forma parte de un fenómeno más amplio en el que grupos criminales de distintos países buscan intermediarios, socios y oportunidades para ampliar sus negocios ilícitos.

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Eln, disidencias de las Farc y Clan del Golfo: las estructuras colombianas mencionadas

Entre las organizaciones colombianas que aparecen en el informe están el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Sus nombres figuran junto a los de otros grupos criminales latinoamericanos identificados por las autoridades y los investigadores en relación con las redes del narcotráfico en Europa.

La investigación de The Guardian advierte que el crecimiento de estas redes no puede entenderse únicamente como el traslado de integrantes de organizaciones criminales desde América Latina hacia el otro lado del Atlántico. En algunos casos, los grupos mantienen alianzas con estructuras europeas que ya cuentan con redes, contactos y capacidad para movilizar mercancías ilegales.

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Esta cooperación les permite establecer relaciones comerciales y participar en cadenas de distribución sin que necesariamente tengan que instalar grandes estructuras propias en cada país. De hecho, el experto mexicano en crimen organizado Víctor Manuel Sánchez Valdés explicó al medio británico que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación podrían tener presencia en más de 20 países europeos, aunque aclaró que esto no significa que controlen territorios o cuenten con grandes células en todos ellos. En ciertos casos, se trataría de emisarios que actúan como enlaces comerciales.



En el caso colombiano, el informe ubica a estas organizaciones dentro de un panorama regional en el que también aparecen el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, de Brasil; el Tren de Aragua, de Venezuela, y los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

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La investigación no detalla en el fragmento disponible las operaciones específicas del Eln, las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo en cada país europeo. Por eso, su inclusión en el listado no permite concluir que las tres estructuras tengan presencia directa en todos los territorios donde se han identificado redes latinoamericanas.



¿En qué países de Europa se han detectado estas redes?

Los investigadores identificaron una presencia más visible de organizaciones criminales latinoamericanas en Europa en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia. También se han documentado actividades en Alemania, Rumania, Croacia y Eslovaquia, mientras que la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional incluye a Bulgaria entre los países afectados.

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Daniel Brombacher, director del Observatorio Europeo de esta organización, señaló que el fenómeno está llegando a territorios donde antes no existía una infraestructura criminal latinoamericana consolidada. Como ejemplo, mencionó el hallazgo de laboratorios de metanfetaminas administrados por mexicanos en el sur de Francia, el noreste de Polonia y Brandeburgo, en Alemania.

La expansión, por tanto, no se limita al tráfico de cocaína. Las operaciones identificadas también muestran que algunas redes latinoamericanas participan en otros mercados ilícitos y establecen conexiones en distintas zonas del continente.

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Un informe de la Fiscalía de São Paulo, Brasil, revisado por The Guardian, amplía la dimensión del fenómeno. El documento, elaborado parcialmente con datos de la Agencia Brasileña de Inteligencia, señala que el PCC operaría en 16 países europeos, incluidos Reino Unido, Irlanda, Islandia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. Esta cifra corresponde específicamente a la organización brasileña y no al conjunto de los grupos criminales colombianos o latinoamericanos.

El aumento de la producción de cocaína impulsa la expansión

El crecimiento de las redes criminales coincide con el incremento de la producción mundial de cocaína. Según la investigación periodística, la producción latinoamericana llegó a cerca de 4.100 toneladas en 2024, aproximadamente cuatro veces el volumen de una década atrás.

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El Informe Mundial sobre las Drogas de 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), citado por The Guardian, estima que la producción mundial de cocaína se situó entre 3.800 y 4.700 toneladas en 2024. La superficie de cultivos de coca en Sudamérica también alcanzó un récord de 385.000 hectáreas durante la última década, tres veces la extensión registrada en 2014.

Colombia sigue siendo un punto central de esta cadena de producción y suministro. El aumento de las incautaciones en Europa, que alcanzó el 471 % entre 2014 y 2024, refleja la magnitud del mercado al que llegan los cargamentos y los desafíos que enfrentan las autoridades para contener el tráfico internacional.

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A su vez, Europol identificó 731 redes criminales consideradas entre las más amenazantes que operan en Europa. De ellas, 149 tendrían vínculos con organizaciones latinoamericanas; 67 contarían con integrantes de esa región y 22 estarían compuestas principalmente por latinoamericanos.

Los hallazgos muestran que el narcotráfico internacional conecta estructuras criminales de ambos lados del Atlántico mediante redes que van más allá de las fronteras nacionales. Para Colombia, la mención del Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo sitúa a estas organizaciones dentro de un panorama internacional en el que las alianzas con mafias locales y el crecimiento del mercado europeo son factores relevantes para entender la evolución del crimen organizado.

María Paula Rodríguez Rozo

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