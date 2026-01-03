Países cercanos a Venezuela como Rusia, Irán y Cuba condenan ataques de EE. UU.

Países cercanos a Venezuela y otros aliados de Nicolás Maduro como Rusia, Irán y Cuba rechazaron los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña, donde el Gobierno de Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

El mandatario norteamericano confirmó en su red Truth Social el ataque a gran escala y la captura de Maduro junto a su esposa, que fueron sacados del país.

El régimen venezolano denunció una "gravísima agresión militar" de Washington luego de que se escucharon fuertes explosiones en la capital y decretó el estado de excepción. (Lea también: Estas son las instalaciones militares de Venezuela atacadas por EE. UU.: mapas y videos)



"Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EEUU en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional", dijo en Telegram el canciller venezolano, Yván Gil.



Líderes internacionales, socios de Venezuela, rechazaron los hechos tras meses de advertencias de Trump a Maduro. En contraste, el mandatario argentino Javier Milei celebró su arresto.



ALBA

"Se trata de un acto criminal de guerra, en violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, que amenaza la paz, la soberanía y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe", señaló la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en un comunicado publicado en la web del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Asimismo, dijo que este ataque tiene el objetivo de saquear los "recursos estratégicos de Venezuela, en particular el petróleo y el oro, mediante una política colonial de intervención militar y cambio de régimen".



Rusia

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos, al afirmar que no había justificación para el ataque y que la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia.

"Esto es profundamente preocupante y condenable", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.



Irán

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado.



Cuba

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una "reacción de la comunidad internacional" contra el "criminal ataque" de Estados Unidos.



Colombia

El presidente Gustavo Petro rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de "inmediato".



Argentina

"LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el presidente argentino, Javier Milei, en respuesta a una publicación de un medio que informaba del arresto de Maduro.



España

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".



Unión Europea

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo haber "hablado con el secretario de Estado (estadounidense), Marco Rubio, y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela". Añadió que la UE hace "un llamamiento a la moderación.



Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudiaba "con total contundencia" el "bombardeo" de Estados Unidos. "Venezuela no está sola", añadió el líder indígena en X.



Senadores demócratas

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene "intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra".

"Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida", criticó.

Por su parte el senador Rubén Gallego, manifestó que se trata de una acción "ilegal": "No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela".

