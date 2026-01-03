En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Países cercanos a Venezuela como Rusia, Irán y Cuba condenan ataques de EE. UU.

Países cercanos a Venezuela como Rusia, Irán y Cuba condenan ataques de EE. UU.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el régimen venezolano solicitó “una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Por: AFP
Actualizado: 3 de ene, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Base Aérea de La Carlota, tras ataque de Estados Unidos -
AFP

