Noticias Caracol  / MUNDO  / Declaración de Maduro tras ataque de EE. UU. a embarcación en el Caribe: "Vienen por el petróleo"

Declaración de Maduro tras ataque de EE. UU. a embarcación en el Caribe: "Vienen por el petróleo"

Sin hacer referencia puntual al ataque, que Washington atribuyó contra el Tren de Aragua, el líder chavista denunció que Estados Unidos se despliega en aguas cercanas a su país porque quiere "las riquezas naturales" de Caracas.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:17 a. m.
Nicolás Maduro.
