Revelan la causa de los disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Venezuela

Los disparos escuchados por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, en Venezuela, se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona. El gobierno venezolano confirmó que la policía disparó contra los drones, que volaban sin autorización durante la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial. Una situación que, luego de unos minutos, se tranquilizó por completo.

El incidente se registró dos días después de la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina. Las ráfagas de disparos se escucharon después de las 8 p.m. hora local, según vecinos de la zona.



"Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento", dijo a corresponsales una fuente oficial enterada de la situación. "Todo el país se encuentra en total tranquilidad".



Más temprano, en redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

Rodríguez, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo de sus casi 26 años de historia.

La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos. Rodríguez aseguró, durante la ceremonia de juramentación, que en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".



La alerta que lanzó la ONU

La inestabilidad en Venezuela y la mayor militarización tras la intervención estadounidense del pasado sábado pueden empeorar la situación de los derechos humanos en ese país, que ya "han sido violados durante demasiado tiempo", según un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Según el Alto Comisionado, el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas desde el sábado autoriza restricciones a la libre circulación de personas, así como la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y protesta.

Por ello, "exhorta a las autoridades estadounidenses y venezolanas, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos".

Recuerda el comunicado que, como ha quedado claro en sucesivos informes, los derechos humanos en Venezuela sufren un "continuo deterioro" desde hace aproximadamente una década, "han sido violados durante demasiado tiempo" y la situación tras la invasión estadounidense puede empeorar.

