En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump ordenó los ataques dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares, según medios de EE. UU.

Trump ordenó los ataques dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares, según medios de EE. UU.

Prensa estadounidense señala que el presidente de ese país dio luz verde a los ataques contra objetivos en Venezuela hace días.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad