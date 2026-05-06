Dueño de restaurante habría asesinado a su esposa y sus dos hijos antes de acabar con su propia vida

El departamento de Policía de la ciudad de Houston (HPD), en el estado de Texas, investiga la muerte de cuatro miembros de una familia, cuyos cuerpos fueron hallados en la tarde del pasado lunes 4 de mayo. Se trata de Matthew Mitchell, su esposa Thy Mitchell y sus dos hijos pequeños. La pareja era dueña de un exitoso restaurante.



Las autoridades indicaron que el hombre se habría quitado la vida después de asesinar a su familia. La Policía investiga el "homicidio a tiros de una mujer, una menor de edad y un menor de edad, así como el aparente suicidio de un hombre, cuyos cuerpos fueron encontrados en el 2113 de la calle Kingston", según revelaron en un comunicado de prensa.

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Tras el hallazgo de los cuerpos, el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris verificó las identidades de la mujer, de 39 años, la menor de edad, de 8 años, el menor de edad, de 4 años, y el hombre, de 52 años. "Agentes de patrulla del HPD respondieron a una llamada para verificar el bienestar de una persona en la dirección mencionada. Les informaron que no se había tenido noticias de una familia desde la noche anterior", dieron a conocer los detectives L. Brooks y R. Bounds, de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston.



¿Qué se sabe del caso?

Los agentes ingresaron a la residencia y encontraron a las cuatro personas inconscientes con heridas de bala. " La evidencia en el lugar indicó que se trató de un homicidio-suicidio en el que el hombre disparó a las tres víctimas y luego se suicidó", indicaron las autoridades.



Matthew Mitchell era el dueño de un reconocido restaurante en la ciudad llamado Traveler’s Table, mientras su esposa era codueña del lugar. Desde el establecimiento compartieron un comunicado indicando que continuarán con sus servicios. "Mientras Traveler’s Table y Traveler’s Cart permanecen abiertos, queremos agradecer a nuestro leal personal, que ha estado presente y trabajando a pesar de estas difíciles circunstancias, asegurando que continuemos sirviendo a nuestra comunidad", se lee en el texto.

"Pedimos unidad y respeto a nuestra privacidad mientras afrontamos esta inmensa pérdida. La hospitalidad nace del corazón, y para honrar el legado de Traveler’s, seguiremos recibiéndolos en nuestros restaurantes", agregaron desde el restaurante. Por su parte, Ly Mai, hermana de Thy Mithcell, lamentó la muerte de la mujer y sus dos hijos: "Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de mi hermana Thy y sus amados hijos, Maya y Max".



"Nuestra familia está sumida en un duelo inmenso y solicita privacidad durante este momento tan difícil. Los detalles del funeral se comunicarán en cuanto estén disponibles. Gracias por su comprensión y apoyo", agregó la mujer.

