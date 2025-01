¿Edmundo González podrá regresar a Venezuela para posesionarse como presidente?

El 10 de enero se prevé que Nicolás Maduro se posesione para un tercer mandato en Venezuela, en medio de la controversia internacional que han causado las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024. El opositor Edmundo González, virtual ganador de esos comicios, ha expresado su intención de estar en el vecino país para esa fecha con el fin de asumir el cargo. ¿Podrá cumplir su propósito? Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, analizó el tema en Noticias Caracol.

(Lea también: Diosdado Cabello le advierte a Edmundo González que lo detendrá "si pone un pie" en Venezuela)

¿Qué podría pasar si Edmundo González llega a territorio venezolano?

En este momento hay pocas probabilidades de que pueda ingresar a territorio venezolano. Recordemos que Venezuela tiene fronteras con diferentes países, pero su única frontera terrestre viva realmente es la frontera con Colombia, y Colombia no se prestaría para la llegada de Edmundo González a Venezuela. Hay otras fronteras. De hecho, Venezuela tiene fronteras marítimas con Estados Unidos, por Puerto Rico, o con Países Bajos, por Aruba y Curazao, por Francia, por Guadalupe. Pero la realidad es que la única frontera por la cual eventualmente podría llegar a ingresar sería por territorio colombiano y Colombia no se prestaría, básicamente porque eso significaría una situación muy tensa entre los dos países. Ya hemos vivido escenarios similares en el pasado y particularmente también hay que decirlo, el régimen venezolano en la zona de frontera, en el estado Táchira, está preparando a Freddy Bernal, gobernador, uno de los actores más violentos y que tiene una articulación con actores criminales para dar una respuesta a una situación de ingreso de Edmundo González Urrutia. Entonces la situación es bastante compleja. Lamentablemente, no se prevé una transición en Venezuela y es muy difícil que Edmundo González Urrutia pueda llegar al territorio venezolano en los próximos días.

¿Por qué Colombia tiene que enviar al embajador a la posesión de Maduro?

Recordemos que Venezuela es una dictadura desde el primero de mayo de 2017, cuando se creó la Asamblea Nacional Constituyente y se desconoció el poder de la Asamblea Nacional, del Congreso venezolano, en ese momento en manos de la oposición. En 2018, el presidente Juan Manuel Santos no reconoció los resultados de esa elección por considerarla no competitiva. En 2019, el presidente Iván Duque no reconoció la posesión de Nicolás Maduro. Lo que ocurrió en 2022 es que ante las circunstancias que teníamos, la interdependencia que existe entre los dos países, el presidente Gustavo Petro entabló relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro. Pero con eso se recuperaron las relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y particularmente se busca la normalización en la zona de frontera. Han pasado dos años después de eso y en este momento lo que se da es una continuación de la dictadura de Nicolás Maduro y el Gobierno colombiano lo que ha hecho es enviar o delegar al embajador para que asista a la posesión, básicamente para tratar de mantener niveles de diálogo con el régimen. Muy seguramente, si no asiste el embajador, el régimen venezolano nuevamente recurrirá a su estrategia de autoaislamiento y romperá relaciones como lo hizo en 2019, cuando expulsó a todo nuestro cuerpo diplomático, incluyendo al consular de territorio venezolano, y dejó desamparados a nuestros ciudadanos en territorio venezolano, a las manos de la dictadura, y a los venezolanos en territorio colombiano que no podían acceder a servicios consulares. Es importante mantener las relaciones, es importante mantener la normalidad en la zona de frontera, sobre todo para poder dar acompañamiento a nuestros compatriotas, que quedarían bajo la dinámica de la dictadura. Y es importante que Colombia mantenga las relaciones comerciales y consulares. Obviamente, eso no debe significar la convalidación. Y ahí está lo difícil de la diplomacia. El Estado colombiano debe mantener una relación sin terminar convirtiéndose en un tonto útil o ser instrumentalizado por el régimen venezolano para decir que es un régimen legítimo.

"Desde 2014, Venezuela viene en una caída económica importante que ha significado la salida de la cuarta parte de la población", señala el experto - FEDERICO PARRA/AFP

(Lea también: Petro dice que buscará acuerdo político en Venezuela para garantizar derechos de ciudadanos)

¿Qué pasará con la crisis económica y migración masiva en Venezuela?

Venezuela es un país que se encuentra en emergencia humanitaria, compleja y prolongada. Recordemos que desde el ascenso de la revolución bolivariana, pero particularmente desde 2014, el país viene en una caída económica importante que ha significado la salida de la cuarta parte de la población y que se ha visto agudizada por las sanciones internacionales que se impusieron después de 2019. Venezuela continúa siendo un país con muchas dificultades y particularmente la población de la zona de frontera atraviesa la frontera para venir a territorio colombiano a acceder a bienes y servicios, particularmente en materia de educación y salud. Incluso, el comercio entre Colombia y Venezuela, que continúa creciendo, es fundamental para que Venezuela pueda tener acceso a bienes y servicios, que por la dinámica de las sanciones y por la caída del sector productivo en Venezuela no se consiguen.

Publicidad

¿Podrá seguir trabajando la oposición en medio de este panorama difícil en Venezuela?

Sin lugar a dudas, la oposición viene haciendo un trabajo muy importante y no podemos disminuir la victoria del 28 de julio. La oposición logró arrebatarle el argumento electoral. El chavismo siempre había dicho que había llegado al poder por las urnas, pues la oposición logró demostrar y con la publicación de las actas, que el poder realmente debería estar en manos de ellos, que ellos son los que tienen el apoyo popular. Lamentablemente, la oposición no tiene en este momento la posibilidad de ejercer ese poder porque el régimen ha decidido mantenerse en el ejercicio del Gobierno a través de la fuerza y la violación sistemática de los derechos humanos.

(Lea también: María Corina Machado convoca marchas un día antes de la posesión presidencial en Venezuela)