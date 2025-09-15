En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Gustavo Petro anuncia que EE. UU. descertificó a Colombia en lucha antidrogas

Presidente Gustavo Petro anuncia que EE. UU. descertificó a Colombia en lucha antidrogas

Por primera vez en 30 años y por tercera vez en la historia de Colombia, Estados Unidos toma esta decisión. La descertificación esta vez, sin embargo, tendrá algunas excepciones, el escenario que, según expertos, más se veía venir.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 15, 2025 08:59 p. m.
