EE. UU. congela visas de inmigrante a Colombia y otros 74 países: ¿afecta a quienes van al Mundial?

Estados Unidos anunció este miércoles que suspenderá la tramitación de visas de inmigrante para 75 países, entre ellos Colombia y otros varios de Latinoamérica, en la última medida del presidente Donald Trump contra los extranjeros que buscan instalarse en territorio estadounidense. El gobierno de Estados Unidos ya rechazaba desde hace tiempo visas a personas susceptibles de terminar necesitando ayuda paga con fondos públicos, pero ahora dijo que congelará el procesamiento de las visas de inmigrante con base a la nacionalidad de los solicitantes.

"La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración estadounidense por parte de quienes pretenden aprovecharse de la riqueza del pueblo estadounidense", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. "El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros que se beneficiarían de la asistencia social y los beneficios públicos", agregó.

El Departamento de Estado explicó en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".



¿Afecta a quienes asisten al Mundial de fútbol 2026?

La suspensión de visas de inmigrante comenzará el 21 de enero sin fecha de finalización establecida, dijo el funcionario. Y la decisión ha generado muchas preguntas entre quienes planean viajar a Estados Unidos o ya están adelantando un trámite en ese sentido. Por ejemplo, entre quienes asistirán este año al Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta medida que anunció el gobierno Trump no afecta a los visados de turismo, negocios u otros, y eso incluye a los de aficionados al fútbol que prevén visitar Estados Unidos para el Mundial de este año. No obstante, la administración del presidente republicano sí ha prometido examinar los historiales en redes sociales de todos los solicitantes, lo que podría ser razón para que se le niegue el ingreso a Estados Unidos.



Las visas afectadas por esta medida son las de inmigrantes, es decir aquellas destinadas a una mudanza permanente a ese país.

El gobierno estadounidense no difundió de inmediato la lista completa de países afectados por la suspensión de visas de inmigrante. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionó en X a Rusia y a Irán, así como a Somalia, cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre el presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota que involucró a inmigrantes de ese país.

Leavitt ya había compartido un artículo de Fox News que indicaba que otros países afectados incluyen a varios con relaciones amistosas con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia, información confirmada luego por un funcionario del gobierno estadounidense. Otros países que se verán afectados por la suspensión son Nigeria, el país más poblado de África, así como Irak y Yemen, dijo este funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

El Departamento de Estado mencionó a Somalia, Haití, Irán y Eritrea. Fox News difundió un listado que incluye a Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. Algunos de estos países, así como otros del Caribe incluidos en la lista publicada por Fox, firmaron a inicios de enero un comunicado cuestionando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la extracción y derrocamiento de Nicolás Maduro.

México y Chile también firmaron ese comunicado, pero no están incluidos en la lista divulgada por la prensa.

