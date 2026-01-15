EE. UU. intercepta otro buque petrolero en el Caribe: video revela cómo fue el operativo

Estados Unidos informó sobre la interceptación de otro buque petrolero en el mar Caribe que, al parecer, transportaba combustible extraído de Venezuela.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este es el sexto buque detenido por el Gobierno estadounidense, que, según Donald Trump, ha hecho un acuerdo con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, para reactivar la industria petrolera, de la que el país suramericano posee las mayores reservas de crudo del planeta, pero con una infraestructura muy deteriorada. (Lea también: Precio del bolívar venezolano hoy, jueves 15 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro)



Soldados descendieron en rápel sobre el buque petrolero

El asalto del buque La Verónica fue realizado "sin incidentes antes del amanecer" del jueves 15 de enero, señaló en un mensaje en X el mando militar responsable de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Un video muestra a por lo menos seis soldados descendiendo en rápel sobre la cubierta de la embarcación.



Según la información dada por el Comando Sur, se trata de infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, que salieron del USS Gerald R. Ford.



Añadió que este “es el último tanque que opera en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de buques sancionados en el Caribe, demostrando una vez más la efectividad de la Operación Southern Spear”, señala la publicación.

Publicidad

Estados Unidos advirtió que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será petróleo que se coordine adecuadamente y de manera legal”.



Los acercamientos de Trump con presidenta interina de Venezuela

El miércoles 14 de enero, el mandatario estadounidense habló con Delcy Rodríguez, quien aseguró que hay un "nuevo momento político" en su país, tras afirmar que han sido excarcelados más de 400 presos políticos.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, Rodríguez se refirió así a la apertura al diálogo con el país norteamericano, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos anunciado el pasado jueves por el titular del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez. (Lea también: Departamento de Estado de EE. UU. confirma que Venezuela empezó a liberar ciudadanos estadounidenses)

Publicidad

"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica", sentenció la mandataria encargada, que compareció ante periodistas nacionales y extranjeros flanqueada por su hermano y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

No obstante, condicionó esta nueva etapa a que se haga con "respeto hacia el otro" y "hacia los derechos humanos".

"Los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia, no serán permitidos", zanjó.

Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, afirmó en Telegram que la conversación con Trump fue "productiva y cortés".

Publicidad

"Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros Gobiernos", señaló.

La conversación tuvo lugar después de que las autoridades de ambos países anunciaron la semana pasada que iniciaron un "proceso exploratorio" para rehabilitar sus canales diplomáticos formales.

Publicidad

Trump fue el primero en informar sobre el contacto telefónico, que Rodríguez confirmó posteriormente. "Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La llamada fue "larga", indicó el líder republicano, quien agregó que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP