Trump dice que Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, está "cooperando" con EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con las autoridades estadounidenses. "Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", afirmó Trump sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.



Rodríguez juró este lunes su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que este mismo lunes inauguró un nuevo periodo legislativo dominado por el oficialismo. "Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", dijo Rodríguez durante el acto, y denunció que Maduro y Flores son "rehenes" en Estados Unidos.



La funcionaria, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, se convierte así en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo.

La Administración Trump ya había señalado a Rodríguez como la interlocutora desde Caracas incluso antes de su juramentación y por delante de la líder opositora María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 y que la oposición considera presidente electo de Venezuela.

Tanto Trump como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han advertido con dureza a Rodríguez de consecuencias "mucho peores" que las que ha sufrido Maduro si la presidenta encargada no "cumple" con los lineamientos de Washington. El presidente estadounidense también le pidió a Rodríguez "acceso total" al petróleo y otros recursos e infraestructuras venezolanas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la primera audiencia del proceso judicial que los acusa de narcottráfico, conspiración y corrupción, cargos de los que se han declarado inocentes.

En los dos días transcurridos desde la captura del presidente, Rodríguez se ha erigido no solo como interlocutora de Caracas con la Administración Trump sino también como líder del chavismo, que ha cerrado filas alrededor de su figura. La vicepresidenta Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores.

El domingo, presidió su primer consejo de ministros y designó una comisión, presidida por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del mandatario y su esposa en Estados Unidos.

EFE