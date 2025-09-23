El lugar del crimen, el narcomensaje y las incógnitas de los asesinatos de B King y Regio Clown

En una morgue, desde el 17 de septiembre del 2025, estaban los cuerpos de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, reguetonero conocido como B King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, a quien en el mundo artístico llaman Regio Clown. Los hallazgos ocurrieron apenas un día después de que los amigos y familiares de los connacionales tuvieran un último contacto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fue el 16 de septiembre, hacia las 4 de la tarde, que los artistas les avisaron a personas cercanos que estarían en un gimnasio en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, pero desde entonces no se conocía ninguna noticia de sus paraderos, por lo que rápidamente se activaron las alarmas, las cuales llegaron incluso al presidente Gustavo Petro, quien les pidió a las autoridades mexicanas ayuda para encontrarlos desde el pasado domingo 21 de septiembre.

Desde ese llamado, la investigación avanzó con celeridad, pues la propia presidenta Claudia Sheinbaum escuchó el llamado y ordenó las pesquisas para encontrarlos. No obstante, este martes 22 de septiembre, la Fiscalía mexicana informó que Sánchez y Herrera estaban muertos.



En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que tras diversas actos de investigación, así como recopilación de testimonios y videograbaciones, se estableció que el último paradero de ambos artistas habría sido en el Estado de México, por lo que inició una colaboración con la Fiscalía de aquel estado.

Publicidad

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, expuso esa dependencia luego del hallazgo.

De acuerdo con las primeras labores investigativas, el lugar donde se hallaron sus cuerpos, a las afueras de la Ciudad de México, se encuentra a más de 50 kilómetros al sureste de donde se tuvo el último contacto con ellos: un gimnasio SmarFit de Polanco.

A Sánchez lo reconocieron sus propios familiares, al detallar los tatuajes que la víctima tenía en varias partes de su cuerpo. La Fiscalía señaló también que agotará todas las líneas de investigación en el caso para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.



La supuesta nota en el lugar del crimen

Una de las líneas de investigación que manejan las autoridades en México es si el crimen de los colombianos tiene que ver con grupos de narcotraficantes. Lo cierto es que, como contó el propio B King, su llegada a México se daba con motivo de una primera gira por ese país, hecho por el cual estaba emocionado, pues se estaba empezando a abrir puertas.

Publicidad

De acuerdo con información del diario mexicano El Gráfico, cerca de donde fueron hallados los cuerpos de los colombianos, los asesinos habrían dejado una nota que estaría firmada por la Familia Michoacana, grupo criminal mexicano dedicado al narcotráfico y a diversas actividades ilegales. Estos delincuentes son considerados como una peligrosa organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En el informe de ese mismo medio de comunicación, la nota en cuestión dejaba un mensaje amenazante: “Llegó la FM, esto va para

todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

Aunque estos detalles no han sido informados por las autoridades de México y se mantienen bajo reserva, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que se realizará una “investigación exhaustiva” tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de los músicos colombianos. Medios de ese país también señalan que los jóvenes fueron víctimas de tortura e incluso se habla de que las muertes fueron extremadamente violentas.

Por lo pronto, las autoridades están revisando cámaras para conocer qué hicieron los jóvenes después de ir al gimnasio y si, como lo señala el mensaje hallado cerca de los cuerpos, fueron ultimados por algún nexo con bandas.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL