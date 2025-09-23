En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
BALON DE ORO, HOY
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El lugar del crimen, el narcomensaje y las incógnitas de los asesinatos de B King y Regio Clown

El lugar del crimen, el narcomensaje y las incógnitas de los asesinatos de B King y Regio Clown

Los artistas colombianos estaban en una morgue desde el 17 de septiembre, un día después de que se les perdiera el rastro.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
B King y Regio Clown.

Publicidad

Publicidad

Publicidad