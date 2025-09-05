Publicidad

Noticias Caracol En Vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Escándalo por empresa que vendía ecografías robadas para engañar a hombres

Escándalo por empresa que vendía ecografías robadas para engañar a hombres

A través de redes sociales se destapó un peligros fraude con el que se estaba engañando a muchos hombres con falsos embarazos. ¿Dónde ocurrió?

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 05, 2025 02:53 p. m.
Ecografía
LA compañía tomaba imágenes de ecografías publicadas en redes sociales -
Foto: Freepik