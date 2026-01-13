Escolta de Maduro entra al gobierno interino de Venezuela en primeros cambios de Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sumó este lunes a su gabinete a un escolta del depuesto mandatario Nicolás Maduro, en los primeros cambios ministeriales de su gobierno. Rodríguez designó al capitán Juan Escalona como ministro del Despacho de la Presidencia, que lleva la agenda presidencial y sirve de nexo con los distintos organismos del Estado.

Escalona formaba parte del anillo de seguridad de Maduro, que fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante un bombardeo de Estados Unidos a Caracas. En ese ataque murieron unos 55 uniformados, incluidos 32 cubanos, del esquema que protegía a Maduro.

La presencia de Escalona el 4 de enero en el primer consejo de ministros con Rodríguez al frente borró rumores de que murió en la incursión. Escalona forma parte de las primeras modificaciones en el nuevo gobierno, que está bajo presión de Washington. Además de Escalona, designó a otro militar, Aníbal Coronado, como ministro de Ecosocialismo (Ambiente).



Rodríguez anunció ambos nombramientos en su cuenta en Telegram. "Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo", escribió Rodríguez sobre Escalona, que fue edecán de Chávez. Tras la muerte del popular presidente en 2013, trabajó en la seguridad de Maduro.



Escalona recién se juramentó como diputado del Parlamento el 5 de enero. Ganó un escaño en las elecciones de mayo pasado. "Leal a la Revolución Bolivariana, a Chávez y a Maduro", dice su biografía en su cuenta de Instagram.

Hace pocos días, Rodríguez cambió al jefe de la guardia presidencial, que a su vez encabeza el temido cuerpo de contrainteligencia, y nombró a un nuevo zar económico.

El nuevo gobierno de Rodríguez dio un vuelco en la relación de Caracas con Washington. El presidente Donald Trump dijo incluso estar satisfecho con la sucesora de Maduro y deslizó su intención de reunirse con ella. Maduro y Flores encaran en Nueva York un juicio por narcotráfico.

Trump anunció una reunión con la líder opositora María Corina Machado para este jueves en Washington, en tanto avanzan las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela bajo la presión estadounidense.

La reanudación de relaciones está sobre la mesa, al tiempo que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, suscribió acuerdos petroleros y accedió a la liberación de un "número importante" de presos políticos: el gobierno informó el lunes la liberación de 116 de unos 800 detenidos en un proceso lento y agónico para los familiares.

Trump, que asegura estar a cargo del país, dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro y deslizó su intención de reunirse con ella. De momento, el único encuentro en agenda es con la opositora Machado, quien incluso le ofreció al mandatario su premio Nobel de la Paz.

