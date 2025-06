Estos son los terceros países a los que Trump enviaría a migrantes deportados de Estados Unidos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido al Gobierno del presidente Donald Trump reanudar las expulsiones de migrantes a terceros países como Sudán del Sur y El Salvador, lo que supone una victoria para la Casa Blanca y su campaña de deportaciones masivas. La decisión del máximo tribunal suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur.

En una breve orden no firmada, el Supremo suspendió el fallo del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, que determinó que la Administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a los ocho inmigrantes a un país donde pueden ser torturados sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.

No obstante, tres juezas liberales discreparon. Una de ellas, la progresista Sonia Sotomayor, acusó al gobierno de "conducta flagrantemente ilegal" que "expone a miles de personas al riesgo de tortura o muerte".

Debido al fallo del juez Murphy, los ocho inmigrantes y once agentes migratorios permanecen en una base aérea de Yibuti, un país africano que limita con Eritrea, Somalia y Etiopía y donde, según los abogados del Gobierno, corrían peligro por estar expuestos a un posible ataque de Yemen, además de riesgos a su salud por condiciones "deplorables".

En su alegato frente al Supremo, el Gobierno de Trump sostuvo que los migrantes enviados a terceros países cometieron crímenes "monstruosos" y que sus propios países no habían querido recibirlos.

De los ocho deportados, solo uno es de Sudán del Sur y el resto son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam. La legislación estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o estar en riesgo. Con eso en cuenta, cabe recordar que el Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado, recomienda a los estadounidenses no viajar allí y a inicios de mayo retiró del país a su personal no esencial.

El caso de Sudán del Sur es el más reciente choque entre el Gobierno republicano y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo "deportaciones masivas". Para acelerar las deportaciones, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país.

México no ha aceptado ser un tercer país en la recepción de migrantes

“No hemos aceptado ser país tercero. Si hay un migrante que ha sido trasladado a territorio nacional tenemos que recibirlo y enviarlo, si es el deseo de esta persona, a su país de origen”, afirmó la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante explicó que Estados Unidos tiene acuerdos con “prácticamente todos los países para enviar de manera directa la repatriación de personas”, sin la necesidad de que estos pasen por México. Sin embargo, destacó que si hay un migrante que es trasladado a México, “por razones humanitarias” es recibido y enviado a su país de origen si ese es su deseo. Desde el 20 de enero, día de la toma de posesión de Trump, México ha recibido 65.475 personas, de las cuales 59.747 son mexicanos y 5.728 extranjeras.

El Gobierno de Trump también ordenó mandar a más de 200 personas a una megacárcel en El Salvador, donde la mayoría aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados. Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, llegaron a un acuerdo -que no ha sido mostrado al público- para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.

El gobierno estadounidense ha alcanzado acuerdos con otros países, entre ellos Costa Rica y Panamá. Respecto a este último, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, elogió el acuerdo que hizo con Washington para vuelos de repatriación de migrantes y recomendó replicarlo a otros países.

El 1 de julio de 2024, ambos países firmaron el acuerdo mediante el cual Estados Unidos se comprometió a aportar seis millones de dólares para financiar la repatriación de los migrantes que ingresen ilegalmente a Panamá a través de la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia. Bajo este convenio, hasta la fecha más de 2.300 migrantes han sido deportados desde Panamá en 53 vuelos.

"Este es el tipo de acuerdos que podemos seguir construyendo", dijo Noem en una declaración a la prensa. "El acuerdo que tenemos con Panamá es sumamente importante, y quiero que todos se den cuenta de que esto podría servir de ejemplo para los demás países (...). Estados Unidos está más que dispuesto a ayudar a compartir el costo de esto para garantizar que estos países asuman seriamente su responsabilidad de aceptar a sus ciudadanos", agregó.

Noem presenció este 24 de junio la deportación de 32 colombianos en un avión que salió hacia Medellín desde el aeropuerto de Albrook, en Ciudad de Panamá. La funcionaria estadounidense se reunió con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y con los ministros de Relaciones Exteriores y Seguridad, Javier Martínez-Acha y Frank Ábrego, respectivamente.

El acuerdo "ha demostrado ser un instrumento efectivo de coordinación bilateral", expresó Ábrego, quien definió a Estados Unidos como un "socio estratégico".

En febrero, Estados Unidos envió a Panamá a 299 migrantes deportados, mayoritariamente asiáticos, tras un acuerdo entre ambos países. Los que no aceptaron marcharse voluntariamente del país fueron enviados a un refugio en la provincia de Darién. Unos 50 aún permanecen en territorio panameño en busca de un país que los acoja, pues temen regresar a sus naciones de origen.

En abril, Panamá y Estados Unidos firmaron otro acuerdo que permite el despliegue temporal de militares estadounidenses en el país centroamericano, en medio de las amenazas de Trump de recuperar el canal interoceánico. Este convenio ha sido criticado por prominentes políticos panameños y por organizaciones sociales.

Reuters informó que las autoridades habían estado considerando enviar migrantes a Libia, otro país políticamente inestable, a pesar de la condena previa de Washington al duro trato que esta nación da a los detenidos.

