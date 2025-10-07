Helicóptero médico se desplomó y estrelló contra una autopista en EE. UU.: video del momento exacto

Tres personas quedaron en condición crítica este lunes 7 de octubre luego de que un helicóptero se accidentara en una autopista del estado de California, Estados Unidos. El hecho, conforme con el reporte preliminar de los Bomberos de la ciudad de Sacramento, sucedió sobre las 7 de la noche en la autopista 50 de la capital estatal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

CNN detalló que el hecho involucró un helicóptero médico, que transportaba a tres personas. La información de rastreo de vuelos, citada por la agencia internacional de noticias AFP, indicó la aeronave que había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California. El capitán Justin Sylvia, portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento, se pronunció en una rueda de prensa del hecho y puntualizó que el vehículo se desplomó en la carretera estadounidense de forma inesperada tras experimentar una "emergencia en el aire" poco después de las 7 p.m.

El uniformado aclaró que dentro del mismo no había pacientes médicos. Conforme con los datos compartidos por Sylvia, el helicóptero "acababa de dejar a un paciente en el Centro Médico UC Davis en Sacramento". Por lo pronto, se conoció que las víctimas serían, entonces, el piloto, una enfermera y un paramédico, quienes se encontraban a bordo.



Al respecto, se señaló que las tres personas fueron llevadas a un hospital cercano en condición crítica, según los bomberos de Sacramento. Sobre la escena del accidente, el organismo de emergencia detalló que una de las víctimas había sido rescatada después de quedar atrapada debajo del helicóptero gracias a la ayuda de al menos 15 civiles.

Publicidad

Los transeúntes que presenciaron el grave accidente y choque de la aeronave se acercaron para auxiliar al equipo de rescate que llegó a los pocos minutos. Así lo indicó el capitán del cuerpo, quien manifestó que esas "personas que estuvieron dispuestas a actuar y ayudar a levantar el helicóptero claramente cambiaron el resultado de este incidente para la víctima que quedó atrapada". De acuerdo con su relato, varias personas lograron sacar parte del fuselaje del helicóptero y liberar a la mujer.



The New York Times reportó que otro de los lesionados fue hallado entre los restos de la aeronave, mientras que los Bomberos encontraron a una mujer a unos 3 metros del lugar del accidente. Por su parte, medios estadounidenses conocieron registros de la Administración Federal de Aviación (por sus siglas en inglés, FAA) que indican que el helicóptero estaba registrado a nombre de REACH Air Medical Services.

Dicha empresa se pronunció a través de sus redes sociales en un comunicado en el que afirmó que estaba informada del grave accidente y que se encontraban "en el proceso de determinar los detalles de esta situación, así como el estado de la tripulación REACH involucrada, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona. Seguiremos proporcionando información a medida que esté disponible". En la declaración se confirmó que no habían pacientes a bordo y que mantienen a los afectados "en nuestros pensamientos y oraciones".

Publicidad

De igual forma, agradeció "la preocupación y el apoyo de nuestra comunidad y compartiremos actualizaciones cuando sea necesario".



Video del momento exacto del accidente: "Hay un campo de escombros"

De acuerdo con el reporte de CNN, el siniestro ocurrió en la autopista 50 junto a decenas de vehículos atascados en el tráfico. Así lo manifestó al medio citado Davyd Bychkoviak, un conductor que logró grabar el momento exacto del siniestro.

Conforme con la declaración recolectada, el hombre notó que el helicóptero empezó a acercarse cuando su vehículo estaba detenido por la congestión vial y en ese momento decidió empezar a grabar un video con su teléfono celular. Sin embargo, se dio cuenta que la aeronave estaba volando muy cerca al suelo: "Lo primero que pensé fue que me iba a estrellar, pero había un atasco terrible, así que no podía moverme, no podía hacer nada. Pensé que iba a explotar, así que quise alejarme”.

El metraje publicado en redes muestra al aparato al costado derecho del vehículo, cerca al conductor, el cual, en cuestión de segundos, impactó inmediatamente contra el suelo, allí se logra observar las astas aún en movimiento y grandes cantidades de humo saliendo.

🇺🇸🚁 Helicóptero de serviços médicos cai em rodovia na Califórnia



Um helicóptero da REACH Air Medical Services caiu na noite desta segunda-feira (6) na rodovia US-50, em Sacramento.



A aeronave realizava um transporte médico quando sofreu a queda, deixando ao menos três… pic.twitter.com/j9oqIyh2RX — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) October 7, 2025

Publicidad

Imágenes posteriores al hecho enseñaron al helicóptero, color rojo, volcado y con la mayor parte de su fuselaje destruido, junto a varios escombros esparcidos por la carretera. "Hay un campo de escombros bastante grande", describió el capitán Sylvia a medios de comunicación y agregó que fue "extremadamente afortunado" que no hubiera más víctimas.

CNN informó que, según el oficial Michael Harper, portavoz de la Patrulla de Carreteras de California, el accidente provocó un bloqueo en la zona de forma temporal y las ambulancias y bomberos solo tardaron 8 minutos en llegar al punto. Hasta el momento, no se conocen las causas del siniestro o las identidades de las víctimas, quienes siguen siendo atendidas en centros médicos.

Additional footage from the scene where a REACH Air Medical helicopter crashed on the eastbound Highway 50 near Howe Avenue in #Sacramento #California.

Three crew members, the pilot, nurse, and paramedic were critically injured when the Airbus H130 helo went down. pic.twitter.com/Rh2n10dbVm — SITREP FUBAR (@sitrepfubar) October 7, 2025

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL,