Noticias Caracol  / MUNDO  / Helicóptero médico se desplomó y estrelló contra una autopista en EE. UU.: video del momento exacto

Helicóptero médico se desplomó y estrelló contra una autopista en EE. UU.: video del momento exacto

Se reporta que, tras el grave accidente aéreo, hay tres personas en estado crítico. La aeronave se estrelló en una de las autopistas de la ciudad de Sacramento, en California, Estados Unidos, junto a una decena de vehículos atrapados en el tráfico. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 7 de oct, 2025
Helicóptero médico se desplomó y estrelló contra autopista en EE. UU.: video del momento exacto
