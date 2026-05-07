Hombre confiesa crimen de adolescente a la que atacó cuando iba a la escuela: ¿la conocía?

Un pueblo en Francia se encuentra conmocionado después de que Chloé, una adolescente de 14 años, muriera apuñalada cuando se dirigía a clase. (Lea también: Capturan a una madre tras encontrar los cuerpos de dos bebés en el congelador de su casa)

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La menor de edad fue encontrada gravemente herida el miércoles 6 de mayo, por la mañana, en una calle de Fère-en-Tardenois, en el norte de Francia, informó la Fiscalía local.

La víctima murió a causa de múltiples puñaladas en el cuello antes de que llegaran los servicios de emergencia.



Un capturado por el crimen de la joven

Un hombre de 23 años, detenido el miércoles por la noche a unos 25 kilómetros de la localidad, reconoció los hechos, indicó a AFP una fuente próxima al caso, confirmando una información de Franceinfo.



La Fiscalía indicó la víspera que este joven desempleado, que vivía con sus padres, podría ser un exnovio.



La escuela secundaria a la que asistía la víctima amaneció el jueves con rosas blancas y flores frente a su entrada. "Siempre estaba sonriendo", dijo una de las amigas de la joven. Normalmente iban juntas a pie a clase, pero el miércoles no lo hicieron.

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La seguridad era estricta cuando el centro educativo reabrió en el tranquilo pueblo de 2.800 habitantes. Algunos alumnos estaban visiblemente conmocionados. Escoltados por agentes de policía o por personal del centro, la mayoría rechazó hablar con los periodistas.

"Es absolutamente horrible", dijo una madre que acompañaba a sus hijas y que pidió mantener el anonimato. "Normalmente van en autobús, pero esta mañana quise venir por ellas", agregó a los medios presentes, entre ellos AFP.

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A raíz de la tragedia, se habilitó en la escuela una unidad de emergencia para proporcionar apoyo psicológico.

Un total de 107 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja en 2024 en Francia, frente a 96 en 2023, según datos oficiales. (Lea también: Así cayó en Francia hombre señalado de abusar de 89 menores, entre ellos colombianos: USB fue clave)

AGENCIA AFP