Hombre se lanzó desde el cuarto piso de su edificio y cayó sobre una anciana: detalles

Una tragedia insólita ha conmocionado al barrio de Baggio en Milán. Un hombre de 70 años, al arrojarse desde el cuarto piso de su edificio, cayó accidentalmente sobre su vecina, Francesca Manno, de 83 años, causándole la muerte instantánea. El suceso, ocurrido la noche del pasado domingo, dejó perplejos a los residentes.

Según los informes de las autoridades italianas, el incidente tuvo lugar en un edificio de la vía Fratelli di Dio. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, se lanzó desde el balcón de su apartamento, situado a una altura aproximada de 20 metros, al parecer en un intento de quitarse la vida. La colisión se produjo precisamente en el momento en que la señora Manno regresaba a su hogar, después de haber salido a depositar la basura. El impacto fue inmediato y fulminante; los equipos de emergencia, al llegar al patio interno del edificio donde yacía la víctima, no pudieron hacer nada para reanimarla, confirmando su fallecimiento en el acto debido a la violencia del golpe.

A pesar de la gravedad de la caída, el hombre sobrevivió al impacto. Fue trasladado de urgencia al Hospital Niguarda con múltiples fracturas, especialmente en las extremidades inferiores. Aunque su estado inicial fue descrito como crítico, se encontraba fuera de peligro de muerte y permaneció consciente durante todo el traslado.



Actualmente, el hombre permanece hospitalizado bajo libertad provisional, pero sometido a investigación. La policía y los carabineros italianos confirmaron que se trató de un intento de suicidio con una consecuencia mortal e involuntaria para su vecina. Es importante destacar que, aunque en un principio surgieron rumores sobre una relación sentimental entre ambos, los agentes descartaron rápidamente cualquier vínculo, confirmando que el impacto fue puramente accidental.

¿A qué cargos se enfrenta el hombre?

El hombre ha sido imputado formalmente por homicidio involuntario. Las autoridades continúan trabajando arduamente para reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos, esclareciendo cualquier detalle que pueda surgir en torno a las circunstancias de la caída. Bajo la legislación italiana, este tipo de incidentes, en los que una acción deriva en la muerte de otra persona, pueden conllevar penas de prisión si se demuestra negligencia o responsabilidad indirecta por parte del autor.

La tragedia ha dejado a los residentes del barrio de Baggio profundamente conmocionados. Muchos vecinos han expresado su pesar por la pérdida de Francesca Manno, de acuerdo a medios locales, a quien describen como una persona conocida en la comunidad, y han manifestado su asombro ante la brutal coincidencia que le arrebató la vida de forma tan inesperada.

