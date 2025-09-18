En vivo
MUNDO  / Hombre se lanzó desde el cuarto piso de su edificio y cayó sobre una anciana: detalles

Hombre se lanzó desde el cuarto piso de su edificio y cayó sobre una anciana: detalles

La vecina del sujeto, quien tenía 83 años, regresaba a su casa tras sacar la basura cuando recibió el impacto. El hombre ahora enfrenta cargos por homicidio involuntario.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de sept, 2025
Homicidio
El hombre se lanzó desde el balcón de su apartamento
