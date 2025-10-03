La "corazonada" de la mamá de B King antes de reconocer cadáver de su hijo: "Esto no está bien"

Las exequias de Bayron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B King, se llevaron a cabo en la ciudad de Medellín y sus familiares lo despidieron en una ceremonia íntima en el cementerio Campos de Paz. Bayron fue brutalmente asesinado en México junto con el también artista Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Stefanía Agudelo, hermana de B King, habló con Noticias Caracol y dio detalles que las autoridades han entregado. “Aún seguimos esperando respuesta de México. Las investigaciones están en curso, se han comunicado con nosotros, pero aún no tenemos información certera de qué ha sucedido con este caso”.

Para la hermana del artista colombiano, las investigaciones van muy lentas: “La verdad, aún no sabemos nada, aún no hay indicios de nada. Todo queda como en muy inconcluso. Entonces, le pedimos a Dios para que nos ayude a esclarecer esto y que la justicia se pronuncie”.



La hermana del artista habló sobre el viaje de él a México y dijo que a Bayron “lo contrató Regio Clown. Mi hermano siempre estuvo muy contento, lo trataron muy bien en México, Regio lo recogió en el aeropuerto. Este es el momento en que nos preguntamos qué pasó, por qué esto tan rápido. Mi hermano llevaba 4 días en México. Mi hermano todo el tiempo se comunicó con mi mamá, estuvo en el hotel, fue al gimnasio y el martes no recibimos más respuesta de él”.



Las dudas de la familia de B King sobre evento en México

Stefanía aseguró que ni su hermano ni la familia tenía conocimiento sobre Regio Clown. “Nos dimos cuenta de él porque mi hermano le mostró una foto a mi mamá y le dijo que ‘esta persona me contrató’, pero no sabíamos de Regio”.

En cuanto al tipo de evento al que asistió B King en México, su hermana señaló que “nos preguntamos mucho porque el evento era de electrónica. Mi hermano cantaba reggaetón. No le queríamos salar el viaje, él estaba muy motivado. Era un evento, al parecer, que le iba a abrir puertas en México”.



Después de que las autoridades mexicanas encontraron los cuerpos sin vida de B King y Regio Clown, se contactaron con las familias para hacer el reconocimiento de los cadáveres. En ese proceso, narró la hermana de Bayron “nos prepararon con psicólogos y demás para reconocer a mi hermano. En ese momento, nosotras nos sabíamos. Creo que ellos ya sabían que era mi hermano, pero necesitaban reconocimiento. Fue muy empático, nos dieron seguridad. Las autoridades en ese momento hicieron muy bien su trabajo”.



Así mamá de B King reconoció cuerpo sin vida

Cuando llegaron al municipio de Cocotitlán para hacer el reconocimiento, narró Stefanía, “teníamos la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Entonces, una vez fuimos al lugar vimos fiscales y psicólogos. Mi mamá sintió como una corazonada y me dijo: ‘Stefanía, esto no está bien. Vamos a prepararnos porque yo creo que mi hijo está acá’. Entonces, mi mamá empezó a reconocer por medio de los tatuajes y ya el triste final de encontrar a mi hermano muerto”.

La hermana de B King también se refirió a la carta que apareció a lado de los cuerpos sin vida de B King y Regio Clow, la cual decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. En cuanto a la supuesta relación de Bayron con tráfico de estupefaciente, Stefanía manifestó que “estamos todavía en incertidumbre y en tinieblas porque no sabemos qué pasó, ese cartel a qué se debía. Y mi hermano era un pelado que estaba luchando por su sueño, nunca tenía algún nexo o lo que sea. No sabemos este cartel a qué se debe”.

Finalmente, la hermana de Bayron Sánchez habló sobre las amenazas que su hermano había denunciado y en donde responsabilizaba a Marcela Reyes, su exesposa, si algo le pasaba: “La amenaza la tomó con seriedad. Él tenía un poco de miedo. Por algo la hizo. Mi mamá fue la que lo impulsó a que tomara la decisión de denunciar esta amenaza. Pero, como dice mi mamá, la vida transcurrió normal. La amenaza la hicimos pública. Él hizo su denuncia, pero la vida siguió normal después de eso”.

