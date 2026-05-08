Los hallazgos más sorprendentes en los archivos desclasificados por EE. UU.

Este viernes 8 de mayo el Departamento de Guerra de Estados Unidos causó revuelo mundial al desclasificar archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), el término actual para referirse a los Objetos Voladores No Identificados (OVNI), "nunca antes vistos".

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Siguiendo una orden directa del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra reveló 162 archivos que incluyen fotos, videos y documentos oficiales en los que se discuten y analizan estos inexplicables fenómenos en el espacio aéreo.

"Ante el tremendo interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos sin identificar (UAP; en inglés) y objetos voladores no identificados (OVNI)", escribió Trump en su plataforma Truth Social.



Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetivos voladores no identificados y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en las página oficial war.gov/ufo en la que la administración estadounidense "publicará archivos adicionales de forma continua".



"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo", manifestó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.



Hallazgos que causan revuelo en redes sociales

A lo largo de los 162 archivos, en los que hay documentos, imágenes y videos del Departamento de Guerra, la NASA y el FBI, algunos de los que más han llamado la atención de los fanáticos de los fenómenos inexplicables son, sin duda, los testimonios de personas que aseguran haber visto o, incluso, tenido algún contacto con seres de otros planetas.

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Cabe recalcar que, algunos de estos documentos o testimonios ya se habían conocido en años anteriores en los que las autoridades estadounidenses fueron claras al indicar que no son pruebas de la existencia de vida extraterrestre, simplemente historias de terceros que han sido registradas en documentos oficiales.

Uno de los primeros archivos desclasificados data de octubre de 1967 y señala que "una mujer joven de raza blanca" que no se identificó, se presentó en la oficina del FBI en Dallas asegurando "haber recibido una cantidad de información relativa a seres del espacio exterior ... Declaró que en julio de 1967 conoció a un ser de otro planeta que había asumido forma terrenal. Él le dio cierta información, y luego fue recogido y partió de la Tierra el 21 de agosto de 1967. Afirmó que después recibió mensajes de fuentes no terrestres de una manera que se negó a discutir".

Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos

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También hay documentos con testimonios de supuestos hallazgos de 'discos voladores' con cuerpos sin vida de extrarrestres en su interior. "Un investigador de las Fuerzas Aéreas declaró que tres de los llamados platillos voladores habían sido recuperados en Nuevo México. Fueron descritos como de forma circular con centros elevados, de aproximadamente 50 pies de diámetro. Cada uno estaba ocupado por tres cuerpos de forma humana pero de solo 3 pies de altura, vestidos con una tela metálica de textura muy fina", se lee en un documento con fecha de marzo de 1950.

Otro documento del mismo año asegura que un petrolero de apellido Newton, también conocido como el "Misterioso Sr. X", declaró a un empleado de Wayne Welch, Inc., que luego habló con el Agente Especial TOOL, asegurando que arrendó tierras en el desierto de Mojave en California y que en estas tierras se encontró un disco volador intacto, con dieciocho ocupantes de aspecto humano de tres pies de altura, todos muertos en su interior pero no quemados. Además, se alegó que el disco era de un metal muy duro y casi indestructible".

Como estos, muchos otros documentos ya generan debates en las redes sociales sobre la posibilidad o no de la vida extraterrestre. También aparecen dibujos describiendo la posible apariencia de estos seres y hasta mapas de supuestas bases alienígenas en la Tierra. El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha insistido en que revelar estos archivos no implica una confirmación de la vida extraterrestre, por lo que cada persona puede hacer su propia interpretación.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co