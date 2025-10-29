En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Régimen de Venezuela dice que destruyó dos campamentos de "terroristas narcotraficantes" colombianos

Régimen de Venezuela dice que destruyó dos campamentos de "terroristas narcotraficantes" colombianos

Este operativo coincide con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Entre lo incautado hay municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y combustible.

Por: AFP
Actualizado: 29 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela.
Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela.
AFP

