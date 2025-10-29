Régimen de Venezuela dice que destruyó dos campamentos de "terroristas narcotraficantes" colombianos

La Fuerza Armada venezolana aseguró este miércoles que destruyó en el sur del país dos campamentos de "Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)", en operaciones que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Militares venezolanos destruyeron en Amazonas -territorio venezolano- "dos campamentos logísticos utilizados por grupos Tancol invasores", indicó en Telegram el general Domingo Hernández Larez, jefe del Comando estratégico de la Fuerza Armada, en referencia al término utilizado por el régimen venezolano para referirse a grupos irregulares en la frontera entre los dos países.

En los campamentos encontraron panfletos de la guerrilla colombiana ELN (Ejército de Liberación Nacional), añadió. Hernández Larez indicó que entre lo incautado hay municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y combustible.

A principios de octubre el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció la destrucción de campamentos en los estados Bolívar (sur) y Zulia (oeste) de grupos "narcoterroristas" del ELN y de las FARC colombianos.



Estados Unidos desplegó desde agosto buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir cárteles de drogas que la justicia estadounidense asocia al autoproclamado presidente venezolano Nicolás Maduro, que niega los señalamientos. Maduro asegura que la lucha antinarcóticos enmascara un plan para derrocarlo. Maduro defiende que Venezuela es un territorio libre de cultivos y que apenas una mínima fracción de la droga producida en Colombia es transportada a través de su territorio.



Venezuela ha mostrado múltiples operaciones antidrogas en medio de las maniobras militares de Estados Unidos en aguas internacionales. Fuerzas estadounidenses han confirmado desde el 2 de septiembre bombardeos a 14 supuestas narcolanchas con saldo de al menos 57 metros, según Washington.

AFP