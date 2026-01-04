Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: "Múltiples palancas de presión"

El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló este domingo 4 de enero que Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman "las decisiones adecuadas". Las declaraciones llegan un día después del sorpresivo operativo estadounidense en el cual se capturó y se trasladó hacia Nueva York al presidente Nicolás Maduro.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", dijo Rubio en el programa "Face the Nation" de CBS News. El funcionario también mencionó: “Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión", añadió.

El mensaje de Rubio está dirigido a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se perfila para liderar una transición del chavismo después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela le ordenara que asuma como presidenta encargada tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.



En la rueda de prensa de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país si la "vicepresidenta de Maduro hace" lo que quiere su Administración.

Esta misma advertencia es la que Rubio retomó en la entrevista de este domingo con CBS News.



“Queremos que el narcotráfico cese”: Rubio

Al ser interrogado sobre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el jefe de la diplomacia estadounidense recordó "los objetivos" de Estados Unidos y aseguró que Washington iba a "ver qué va a pasar".



"Queremos que el narcotráfico cese. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio (...) Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo", insistió Rubio.

"La diferencia" con el gobierno de Nicolás Maduro es que "la persona que estaba al mando (...) era alguien con quien no se podía trabajar", añadió Marco Rubio.

Se trata de "alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó" y a quien "le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder", prosiguió.

Interrogado sobre el despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, el secretario de Estado lo describió como una "obsesión de la opinión pública", pero al mismo tiempo una "opción que él (Donald Trump) no puede descartar públicamente".

El gobierno Trump tiene por el momento un bloqueo petrolero "que nos permite ejercer una influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense. Venezuela no es "Libia", "Irak" ni "Afganistán". "Nuestra misión aquí es muy diferente", insistió.

"No solo nos enfrentamos al régimen, nos enfrentamos a lo que constituye una amenaza para los intereses estadounidenses", añadió.

