Las exigencias de Trump con el petróleo venezolano y contradicciones que tiene con Delcy Rodríguez

El secretario de Energía de Estados Unidos dijo que su país controlará la venta de crudo venezolano "indefinidamente".

Tras cinco días de la operación con la cual Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, quien se encontraba en el fuerte Tiuna, el presidente Donald Trump ha insistido que su administración “está a cargo” de Venezuela y fue más allá, pues señaló que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos serán “controlados” por él.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

"Las autoridades interinas en Venezuela entregarán ente 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", publicó Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario explicó que este petróleo se venderá a su precio de mercado, y “ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.



Además, Trump anunció que los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está "cooperando".



Las aseveraciones de Donald Trump distan de manera considerable con las declaraciones de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien manifestó que ningún “agente externo” gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

Jane Rosenberg / AFP

Publicidad

“El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, indicó en una alocución televisada durante una reunión con el sector productivo. Además, Rodríguez envió una carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.

(Lea: Delitos por los que Estados Unidos busca a Diosdado Cabello: mantienen US$25 millones de recompensa)

Publicidad

Para Rodríguez, el pueblo venezolano no se rinde: “Somos un pueblo que no nos entregamos. Estamos acá gobernando junto al pueblo”.



Los primeros movimientos económicos de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela nombró a la cabeza de su equipo económico, una posición que ocupó hasta la caída de Nicolás Maduro y que es prioridad de su administración. Es el primer anuncio de cambio que hizo Delcy Rodríguez al frente del gobierno. Así, Calixto Ortega Sánchez fue designado vicepresidente del área económica.

"Para el cierre de 2026, esperamos consolidar las cifras de 2025 y hemos crecido aún más", dijo Rodríguez en la TV estatal, donde citó la estimación de crecimiento de 6,5% de la Cepal para 2025. El escenario económico venezolano es complejo, con una desvalorización de la moneda local de casi 500 por ciento que aviva temores de hiperinflación. No obstante, expertos mejoraron sus perspectivas para 2026 con Rodríguez a la cabeza del gobierno.

Mientras tanto, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo este miércoles que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”. “Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó Wright.

Para Tomás Guanipa, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, se desconoce si lo manifestado por la administración Trump es una imposición o un acuerdo y, de hecho, dijo que la presidenta interina no ha manifestado si lo expresado por Estados Unidos es cierto. “Eso (el anuncio) ocurrió en la noche de ayer (este martes) y aún no hemos tenido ningún tipo de información por parte del gobierno nacional, lo cual demuestra la opacidad con la que actúan permanentemente y la falta de transparencia que hay en el manejo de los recursos energéticos del país", afirmó el diputado, quien anotó que esto "forma parte de una nueva etapa que estamos viviendo" y que "más que evaluar si es imposición o acuerdo, es (saber) si es cierto".

Publicidad

(Además: Tomás Guanipa, diputado opositor de Venezuela, habla sobre entrega de barriles de petróleo a EE. UU.)

También preguntó en qué condiciones estaría esa imposición o acuerdo y cómo es ese tema de quién lo va a administrar. “Siempre al final estamos los venezolanos en medio de un régimen que se ha acostumbrado a no dar explicaciones y esa es una situación profundamente grave para nosotros”, añadió.



Así se está moviendo el petróleo

Este mismo miércoles se conoció que las Fuerzas Armadas estadounidenses incautaron un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte que estaba sancionado, tras varios días de persecución desde que zarpó de Venezuela. La incautación del buque fue una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional y personal militar estadounidense, informó el Mando Europeo de Estados Unidos.

Publicidad

En cuando al mercado del petróleo, este amplió sus pérdidas en las primeras operaciones asiáticas después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará millones de barriles a Estados Unidos y que él controlará los ingresos generados por su venta.

El crudo ha experimentado fuertes oscilaciones desde que las fuerzas estadounidenses lanzaron el sábado una operación militar en Caracas para capturar al depuesto presidente Nicolás Maduro y de que Trump anunciara que controlará Venezuela y exigiera "acceso total" a sus reservas de petróleo, las más grandes del mundo.

Ya con pérdidas de un 2 por ciento el día anterior, el crudo siguió esa senda el miércoles en los mercados de Asia y cedió alrededor de 1 por ciento.

Analistas afirman que los envíos anunciados por Trump reducen el riesgo de que Caracas tuviera que recortar la producción debido a su limitada capacidad de almacenamiento, lo que a su vez alivia las preocupaciones sobre el suministro, aunque añadieron que las perspectivas para esta materia prima apuntan a precios más bajos.

Publicidad

Esto se produce en un momento en que el mercado del crudo sigue bien abastecido después de que la OPEP+ acordara aumentar la producción.

(También: Nicolás Maduro y Cilia Flores sufrieron heridas al intentar huir de captura de EE. UU.: más detalles)

Publicidad

Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, pero expertos señalaron que un rápido aumento de la producción se verá obstaculizado por aspectos como su infraestructura obsoleta, los bajos precios y la incertidumbre política.

En este contexto, los mercados bursátiles asiáticos fluctuaron tras un fuerte comienzo de año en el que Seúl, siguiendo los pasos de Londres y Nueva York, que alcanzó récords por los avances de la inteligencia artificial.

El índice Kospi surcoreano continuó su subida, mientras que Sídney, Singapur, Shanghái, Wellington y Yakarta también registraron alzas. Sin embargo, Hong Kong cayó junto con Taipéi y Manila, mientras que Tokio se desplomó después de que China reforzara sus controles a las exportaciones de productos enviados a Japón con posibles usos militares.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE y AFP