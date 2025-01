María Corina Machado: Maduro “pisotea la Constitución” apoyado por “dictadores de Cuba y Nicaragua”

Horas después de que Nicolás Maduro tomara posesión presidencial en Venezuela pese a críticas de diferentes jefes de Estado y de venezolanos (quienes el 9 de enero salieron a marchar para rechazar el inicio del tercer mandato del mandatario), la líder opositora María Corina Machado se pronunció a través de sus redes sociales y rechazó lo que ha sucedido este 10 de enero en su país.

El video lo comenzó Machado diciendo: “Venezolanos, hoy, 10 de enero, dejo un registro para nuestra historia de la libertad de Venezuela. Ayer, 9 de enero, centenares de miles de venezolanos salimos a la calle con civismo, coraje y con un profundo amor. Más de 180 protestas tuvieron lugar en toda Venezuela y más de 150 ciudades en el mundo se activaron. Cada uno de los venezolanos que salió a la calle representa lo mejor de lo que somos y a los millones que conformamos la nación venezolana, afuera y adentro”.

Añadió que ella vio “ese río crecido tricolor… lo más poderoso que he visto en mi vida y me llena de orgullo porque a pesar del despliegue de una fuerza represiva brutal derrotamos el miedo. Ustedes son unos valientes. Ayer se ratificó mi profunda confianza que la libertad está cerca”.

"Ellos ayer perdieron, la militarización total de Caracas y otras ciudades es la demostración de quién le tiene miedo a quién. Hoy Maduro consolida un golpe de estado": María Corina Machado, líder opositora venezolana.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Vwb87WS76a — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 10, 2025

“Ellos ayer perdieron”: María Corina Machado sobre régimen de Nicolás Maduro

En medio de su discurso, María Corina Machado recalcó que “ellos ayer perdieron. La militarización total de Caracas es la demostración de quién le tiene miedo a quién, de cuánto miedo le tienen al pueblo”.

“Hoy, 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo. Decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional, pisotean nuestra constitución. Maduro viola la Constitución, además, flanqueado por dictadores de Cuba y de Nicaragua. Esto lo dice todo”.

En su discurso, María Corina Machado enfatizó en que “Maduro hoy no se puso la mana en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día la apretará más. Ayer Venezuela vio el coraje desplegado por todo el país; hoy el mundo ve el miedo encerrado en un salón. No tengan duda, esto se acabó”.

María Corina Machado dio detalles sobre su detención el 9 de enero en Venezuela

Aprovechó el discurso que subió en sus redes sociales para aclarar qué fue lo que le sucedió el 9 de enero tras las marchas en Caracas: “Sé que muchos están preocupados. Quiero compartirles los hechos y cuál es mi interpretación de los mismos. Al salir de la enorme concentración, muchos ciudadanos me rodearon y me acompañaron hasta que me monté en una moto que me iba a sacar. Dos otras motos me acompañaban".

La líder opositora reveló que "a la altura del Liceo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana. Tenían armas largas afuera. Pudimos avanzar y a la altura del distribuidor Altamira escuché varios disparos. Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron, un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí, inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en el medio de dos hombres. Así son ellos, atacan a una mujer por la espalda”.

"Fui brusca y fuertemente arrancada de la moto en que iba y me montaron en otra. Repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera, para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como fe de vida": María Corina Machado, líder opositora venezolana,…

