Musk pide disculpas por declaraciones contra Trump y este agradece: ¿Se acerca reconciliación?

El magnate Elon Musk, enfrentado al presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró arrepentido de "algunas" de las publicaciones que difundió en las redes sociales contra Trump, de quien había sido uno de sus mayores aliados políticos desde su llegada a la Casa Blanca. "Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos", escribió Musk en la red social X, de la que es dueño.

Hasta el jueves pasado Trump y Musk habían colaborado estrechamente, el empresario sudafricano incluso donó 250 millones para la elección presidencial del republicano y se llamaban mutuamente "amigos", pero la salida del magnate del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) fue seguida por una serie de acusaciones por parte de Musk hacia Trump en su red social X.

Musk intensificó sus ataques contra el megaproyecto fiscal de Trump que persigue importantes recortes fiscales, y la situación acabó de saltar por los aires cuando acusó al mandatario de ocultar la 'lista de Jeffrey Epstein' porque su nombre aparece en ese listado del delincuente sexual neoyorquino, lo que desembocó en un aluvión de reproches personales. El magnate tecnológico, que hasta entonces había visto cómo su apoyo a Trump seguía empujando al alza la valoración de sus empresas, sugirió que él desmantelaría la nave espacial SpaceX Dragon de la NASA, pero cinco horas después se retractó y también borró el mensaje que relacionaba a Trump con Epstein.

Por su parte, Trump ha amenazado con cancelar los multimillonarios contratos que empresas de Musk tienen con la Casa Blanca, y ha asegurado que estará "un tiempo" sin hablar con el también propietario de X. Según The New York Times, las compañías de Musk se beneficiarán de al menos 3.000 millones de dólares a través de casi cien contratos con diecisiete agencias diferentes, incluyendo la NASA y el Departamento de Defensa, que dependen de SpaceX para el lanzamiento de satélites y otros servicios.

Por otra parte, Tesla, que tras la cruda disputa dialéctica perdió 152.400 millones de dólares de valor y cedió esta semana un 14 % en bolsa, dejará de ingresar 1.200 millones de dólares anuales, según JP Morgan, si finalmente se aprueba el proyecto de ley fiscal de Trump.

Trump agradeció el mensaje de arrepentimiento de Elon Musk tras la confrontación pública entre ambos, informó la Casa Blanca, que también confirmó que no se han tomado medidas para cancelar contratos gubernamentales con las empresas del magnate. "El presidente reconoce y agradece la declaración de Elon esta mañana. Seguimos centrados en los asuntos del pueblo estadounidense", declaró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Kevin Leavitt.

Leavitt se refirió al mensaje que Musk publicó de madrugada en X. La portavoz también aclaró que no se ha revisado ningún contrato público con las empresas de Musk, a pesar de que la semana pasada Trump amenazó con suspender los acuerdos vigentes con SpaceX y Tesla. El presidente estadounidense, preguntado sobre la posibilidad de una conversación con Musk en el podcast de la columnista Miranda Devine, respondió: “supongo que podría, pero, ya sabes, tenemos que enderezar el país, y mi única función ahora es que este país vuelva a un nivel superior al que ha tenido nunca”.

La entrevista fue grabada el pasado lunes, pero fue publicada este miércoles, mismo día en que Musk ha dicho lamentar "algunas" de sus acusaciones. En su conversación con Devine, Trump insistió en que ya ha pasado página. "No sé cuál es su problema, la verdad. No lo sé. No he pensado mucho en él últimamente", dijo sobre su otrora mano derecha y mayor donante en la campaña electoral que regresó al republicano a la Casa Blanca.

El mandatario agregó que cree que Musk "se siente muy mal" tras la pelea, que comenzó el jueves pasado con las reacciones de Trump al rechazo público del magnate al plan fiscal del republicano, que según estimaciones añadirá más de 2 billones de dólares al déficit público.

